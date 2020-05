Primi Maradiaga: “Dios dirá si hay esa posibilidad de dirigir a Olimpia o es algo que nunca se dará”

El entrenador hondureño Ramón “Primitivo” Maradiaga, ha vuelto a ser noticia y tras cumplir el castigo de FIFA que lo mantuvo castigado dos años, explica que ahora sí espera en Dios alguna posibilidad de sentarse en el banquillo del Olimpia, equipo que en el pasado afirmó que no dirigiría.

El timonel repite que lo más complicado que le ha tocado vivir dirigiendo selecciones ha sido en El Salvador de donde salió en medio de la polémica tras el intento de "amaño de partido" que no denunció y que le valió el castigo de FIFA que ya cumplió.

Los planes de Maradiaga: “Fueron 730 días de inactividad, con mucha tristeza, pero en primera instancia de no haber continuado con el proyecto del Juticalpa donde ya teníamos un plan para hacer una búsqueda por todo Olancho, sacar jugadores para activos del equipo. Eso se trunca y a partir de allí comienza una nueva etapa, haciendo una actividad como comentarista y me vi forzado estar afuera; aunque busqué estar en otra actividad presentando proyectos en escuelas bilingües e instituciones privadas y no tuve eco, dejé de insistir porque no había mayor interés”.

Revancha en el fútbol: “Hablar de justo o injusto, la gente de FIFA sus razones tenían para suspenderme y aplicarme la sanción económica. En lo particular si me siento libre de cualquier tipo de responsabilidad, ellos saben por qué tomaron ese tipo de decisión pero al margen de eso, como lo dije anteriormente, busqué siempre prepararme, asistiendo a seminarios a nivel local y otros fuera del país. No soy de los que me conformo con lo que he aprendido; esto es como la medicina que tiene evolución, estar atento a dirigir un equipo, reglamento arbitral, parte física y muchas cosas”, comentó Primi al programa SB Deportes que dirige el periodista Samael Banegas.

Esta fue una imagen que generó polémica cuando Primi Maradiaga dirigía al Motagua y gritó uno de los goles al palco del Olimpia.

El reto que quiere: “Espero primero Dios se abran esas puertas, ya sea a nivel local o nivel internacional. No lo tomo como revancha, uno sabe lo que pasó, de alguna manera motivó para que se diera esa suspensión pero estoy con la misma mentalidad y propósito, de estar en la vanguardia. No solo quiero una oportunidad de trabajo, sino tener algo para pelear algo importante y darle a la institución una identidad de juego y poder cumplir objetivos que se ha propuesto en la vida profesional y particular”.

Ahora sí dirigiría al Olimpia: “Yo lo que puedo decir es, primero no puedo hablar así en forma directa porque hay un profesional al cual yo respeto y está haciendo un gran trabajo allí, pero de lo que puedo hacer énfasis es el hecho de que uno piensa que en el fútbol hay sentimientos, pero me di cuenta que eso no es así. No lo digo por el sentido de que haya salido de x o y equipo; uno puedo darse cuenta que en esta actividad lo que debe pesar es la profesión que uno practica. No lo niego, yo di unas declaraciones donde dije una indirecta pero todo el mundo lo tomó con nombre propio cuando dije que dirigía cualquier equipo, menos uno, que era en alusión al Oimpia. Me equivoqué, pero reitero, de momento no pasa por mí pensar en que pueda llegar a esa institución que está en buenas manos de un profesional que ha hecho las cosas buenas. Yo le deseo que esté mucho más tiempo de lo que ha logrado ahora y devolverle al Olimpia lo que fue, un equipo con mucha jerarquía ganando campeonatos. Dios dirá si hay esa posibilidad (de dirigir a Olimpia) o es algo que nunca se podría haber dado”.

Etapa más compleja en una Selección: “Complicada lo que pasé en El Salvador por lo que se manejaba en ese momento, pero uno queriendo actuar de buena fe, pretendí llegar hasta el final, inclusive a los tres o cuatro días de haber dejado la Selección yo vi cosas que no eran favorables. Otra complicado fue la segunda etapa en Guatemala, que no fue lo que sucedió en la primera etapa que no hubo un respaldo total. Lo que viví en El Salvador fue diferente a la etapa que viví en los otros países”.

Diferentes entre dirigir equipos y Selección: “La palabra complicado no es esa, quizá el hecho que en una Selección no tienen a los jugadores el día a día como lo dijo Matosas que no siguió en Costa Rica, el saber que no tienes a los jugadores permanentemente y cuando llegan es máximo una semana. Intentar inculcarle en una semana la idea de juego o lo que planifica, se dificulta. Pero los dos proyectos son interesantes porque uno los lleva a nivel competitivo alto y con clubes en el diario vivir lo que significó un partido de fin de semana o lo que pasa en el día; esto marca diferencia y uno se prepara para planificar para mediano y largo plazo”.

Avance del fútbol hondureño: “Lo han dicho otras personas que uno de los problemas son las canchas. En la medida que han ido evolucionando los países, podemos ver que las canchas de Nicaragua en buen estado, algunas sintéticas y naturales, las de El Salvador donde lo viví en buen estado, Guatemala igual, Costa Rica no digamos. Esto es como cuando viene un artista internacional que le damos el mejor escenario, el mejor vestidor para que se sienta bien, pero al jugador hondureño le decimos, este rinde en cualquier lado, eso es lo que menos importa. No sé si todavía hay eso de ir a inspeccionar estadios y canchas que tienen el visto bueno como requisito y no las necesidades para cumplir un partido de fútbol en condiciones”.

Justo o no declarar a Motagua campeón: "Es muy complejo, muchos podrán decir sí, que se termine, que declaren campeón a Motagua que era primero, pero lo que puedo decir es que el torneo es de dos etapas; la primera era la que estábamos pasando la décimo tercera fecha con dos puntos sobre Marathón, faltaban cinco fechas y cualquier cosa podría pasar. Muchos velan por sus intereses y dice que le hubiesen dado el título a Motagua; fue una decisión unánime y si hubiesen declarado campeón, debería haber descendido y hasta Motagua votó por esa determinación.