Carlo Costly confiesa que recomendó a Héctor Vargas para la Selección de Honduras

El experimentado Carlo Costly confesó que miembros de la Fenafuth le pidieron referencias de Héctor Vargas para la Selección de Honduras y lo recomendó para asumir el cargo.

Costly volvió a ser consultado por la afición por su relación con Jorge Luis Pinto y contó desde cuándo comenzaron las indiferencias.

"Desde que yo empecé a decir que los entrenos eran de cuatro horas, desde allí comenzó a agarrarla conmigo y no me soltó", inició contando en un Live en Instagram con Mauricio Kawas.

Y agregó: "Ese carácter lo ha llevado a fracasar en otros lados. Estaba leyendo que en Millonarios renunció y por lo mismo. Si ves la entrevista es lo mismo que nosotros decimos, hace esto, lo otro, los jugadores estaban cansados. Es el tema al que quiero llegar, los jugadores estaba cansados de él, no solo fue aquí, sino en todos lados".

A Pinto días atrás le preguntaron sobre las declaraciones del delantero hondureño y dijo que "hablar de Costly es como hablar de la llanta de mi carro". El "Cocherito" respondió.

"Me ofendió. Yo no le he faltado al respeto. Solo dije la verdad de lo que hizo en Honduras. Si me quiere decir llanta, mugre, es cosa de él. Me han dicho peores cosas".

Recomendó a Héctor Vargas a la Selección de Honduras

Carlo Costly habló su paso del Olimpia, Marathón y destacó la relación del técnico Héctor Vargas con los futbolistas.

"Vargas es un tipo inteligentísimo. Le cae bien a todo el jugador. Si lo tienes en contra olvídate porque es cabrón, pero cuando lo tienes a favor, apoya al jugador, ayuda. Preguntále cuántos hijos tiene en el fútbol. Cuando vino Elis le trajo su camisa se puso a platicar, cuando vino Chirinos. Me llevó a Olimpia y eso que no había convivido mucho con él.

Y cerró: "Lo único que tiene es que hay que cortarle un pedazo de lengua, ja,ja. Es un tipo que conoce el fútbol, el sistema, sabe como pasa el futbolista. A mi me preguntaron cómo lo ves para la Selección y yo lo propuse para dirigirla. Dije que es el mejor, que habla mucho, está bien, pero se va a ir adaptando al sistema de la Selección y federativos. Eso se aprende".