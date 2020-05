Raúl Cáceres: "Hay jugadores del Real de Minas que están trabajando como ayudantes de albañil"

Raúl Cáceres, técnico del Real de Minas, conversó con Diez en nuestras ya acostumbradas entrevistas en vivo que se transmiten por Facebook y Youtube. El mandamás fue elogiado por muchas personas quienes prevén un futuro promisorio para Cáceres pues en varios torneos ha dado de qué hablar con su onceno.

En esta charla el técnico nacional confesó que le deben nueve meses de salario y que esta crisis propiciada por el coronavirus ha hecho que sus jugadores busquen otros empleos, uno de ellos es ayudante de albañil y el ya conocido caso de Gerson Argueta quien vende frutas en un mercado de Tegucigalpa.

CÁCERES TAMBIÉN ES CERRAJERO, PERO NO LO DESEMPEÑA ACTUALMENTE: “Desempeño también ese oficio, pero ya casi tres y meses y medio de no hacerlo. A pesar que siempre hay trabajo, ahorita es bastante riesgoso y estamos optando por quedarnos en casa. Gracias a Dios se provee cada día. En cuanto a la situación, todavía se mantiene la deuda. A unos se les debe más que a otros, me da pena a mí estar gestionando por esta vía con el directivo, da pena estar llamando y llamando lo que uno se ha ganado”.

LE DEBEN 9 MESES DE SALARIO: “Así es (9 meses), es una realidad. Lamentablemente no hemos tenido la oportunidad de poder sentarnos pero efectivamente son 9 meses conmigo. Con los jugadores es distinto porque se les pagó a ellos arriesgando el pago de directivos. Mi esposa ha asumido la responsabilidad y obviamente yo he buscado la manera de subsistir la necesidad de mi familia e incluso de los jugadores”.

NO SE QUEJA A PESAR DE LA SITUACIÓN: “Hay personas allegadas al equipo que han apoyado en su momento dándonos mil o 500 lempiras, premios para que todos formen parte. Yo no he nacido en cuna de oro, pero no me quejo tampoco en la cuna donde nací, es un orgullo para mí cuando yo voy a la Kennedy. No me quejo de los padres que me dio, me enorgullece de esa historia que Dios me ha regalado”.

LA RAZÓN PARA NO IRSE: “Cualquiera puede decir que he sido un tonto y por qué me he quedado acá, tuve oportunidades como de Vida y Victoria, no aceptaron mis condiciones y por eso preferí quedarme acá. Asumí que se iba a arreglar la situación aquí pero no ha sido así, Gerardo Martínez como directivo jamás se ha metido en mis decisiones”.

QUIERE SEGUIR EN EL MINAS: “Yo lo he dicho, la prioridad ahorita es Real de Minas. Lo que sí es que no pienso seguir aguantando, si es por el derecho a piso ya lo pagué, si se va a resolver esto pues yo continuaré acá. Si llego a un equipo grande sería bajo mis condiciones, estoy preparado pero me falta más rodaje para que un directivo pueda respetarme porque a veces se imponen jugadores”.

TRABAJO DE GERSON ARGUETA: “Por respeto a ellos no quisiera hablar de casos puntuales. El caso de Gerson cualquiera lo puede juzgar y pueden decir que es de Olimpia, Gerson inicia a las 12 de la medianoche y va finalizando a las 12 o 1 de la tarde, él lo hace por necesidad, este trabajo le puede pasar factura negativamente aunque no se desea eso”.

UNO DE SUS JUGADORES TRABAJANDO DE ALBAÑIL: “En Real de Minas hay jugadores que están trabajando de ayudantes de albañilería, solo ellos saben cómo están en sus casas y trato que el directivo lo viva, con mil lempiras que agarren esos jugadores es bendición”.

FUTURO DE JUAN RAMÓN MEJÍA: “Un tipo como Juan Ramón no es casualidad mantener su nivel de goles, en estos momentos puede ser apetecido por cualquier equipo grande. Él está viviendo un momento bastante sentimental con su compañera de vida, está esperando un hijo y no quiere salir de Tegucigalpa, no creo que sea el dinero que lo obligue a salir. Tiene que ser un equipo que le ofrezca comodidades y posibilidades, tengo claro que tiene dos ofertas y ojalá sea algo bueno para su familia”.

OTROS QUE PODRÍAN IRSE: “Rembrandt tiene ofertas fuera del país, el otro es el caso de Óscar García y el mismo Aldo Oviedo”.

