Medford arremete contra Pinto, defiende a Costly y denuncia que en Honduras le hicieron la cama

Hernán Evaristo Medford Bryan, ex técnico del Real España y de la Bicolor, lanzó “candela” duro y parejo a Jorge Luis Pinto, luego de las polémicas declaraciones donde se refirió de forma peyorativa a Carlo Costly, al que comparó con “la llanta del carro”.

El entrenador que fue campeón en 2013 con Real España y que dirigió por cinco meses a Honduras en 2014 tras la marcha de Luis Fernando Suárez, dijo que era una falta de respeto referirse a un jugador como Carlo Costly de la forma en que lo hizo Pinto.

Revela porqué se fue de Real España. “Se entiende porqué me vine de Honduras, pero eso no quita que sea amigo de los dirigentes de Real España, pero uno está donde se siente mejor, pero siempre tendré el cariño de Honduras donde me trataron bien. Es un país donde me gustaría volver a dirigir un equipo, por qué no”, comentó “El Pelícano” en declaraciones a la radio HRN.

Los problemas por los que se fue. “Siempre paso pendiente de lo que pasa en Honduras y obviamente de Real España. Es un equipo que le tengo mucho cariño; obviamente que hubo muchos dimes y diretes cuando yo me vine. Hoy lo digo, yo me vine porque el equipo estaba con muchos problemas, y estaba difícil continuar así; pero no ahondo más en el tema por respeto a los directivos que están allí, pero sí el equipo tenía problemas y tuve que hacerme a un lado. Hay mucha gente que entendió y otra no, y algunos periodistas comenzaron a batear y eso no está bien. Está claro que me vine porque habían muchos problemas en el club que espero se hayan arreglado”.

Hernán Medford platicando con Carlo Costly cuando coincidieron en el Real España en su primera experiencia en Honduras en 2013.

Jugadores conformistas de Real España: “Nunca voy a hablar mal de mis jugadores, he tenido jugadores regulares, buenos, muy buenos, otros que no han rendido, pero yo jamás hablaré públicamente de un futbolista que dirigí porque ellos son lo más grande cuando uno dirige, yo jugué y siempre los voy a respetar porque eso es educación. Yo siempre he dicho que lo que he logrado como entrenador siempre se lo tengo que agradecer a los futbolistas; jamás de mi parte habrá un comentario mal”.

No olvida lo que le hicieron en Fenafuth: “A mí simplemente se me engañó, ahora los que me engañaron les pasó lo que les pasó y hay una persona que ya no está en vida (Rafael Callejas), pero ey, la vida castiga a todos los que hacen mal y en ese tiempo a mí me tenían una cama lista con el señor Jorge Luis Pinto. A mí me contrataron sabiendo que en tres o cuatro meses iban a traer a Pinto, entonces esas son cosas que no me respetaron. Al final cada quien pagó lo que tenía que pagar y aparte de eso, sacrificaron al país, sacrificaron a la Selección. ¿Qué pasó? No clasificaron al Mundial con un entrenador que tiene todo mi respeto como entrenador, allí sí, pero no como persona, porque es una persona no agradable, que me serruchó el piso, no es leal y lo he dicho públicamente”.

Hernán Medford tuvo un breve paso por la Selección de Honduras en 2014 y denuncia que Jorge Luis Pinto le hizo "la cama" y por eso lo despidieron.

Mal intencionado Jorge Luis Pinto con él en Honduras: “Claro, se ofreció, lo llamaron y estaba manejando todo bajo, bajo, entonces, ese tipo de cosas no se lo perdono a nadie porque le quitan el trabajo y de allí uno mantiene a la familia. Estoy seguro que si me hubiese quedado en ese proceso, clasificamos al Mundial, confío en lo que puedo hacer y los jugadores que estábamos iniciando el proceso y yo ya había arreglado un camerino que estaba bien mal; pero bien, llegó otra personas que no duda de su capacidad como entrenador, pero como persona es un cero a la izquierda”.

Revienta a Pinto por lo que dijo de Carlo Costly: “Escuché algo que dijo totalmente irrespetuoso, como yo dije anteriormente, yo pude haber tenido el problema más grande con un futbolista y jamás hablaría así de una persona. Ustedes se dieron cuenta, pasaron una etapa complicada con el señor Pinto en Honduras, saquen conclusiones con sus declaraciones a una persona que estimo mucho como lo es el señor, caballero, Carlo Costly; un futbolista que le dio mucho a Honduras. Es una falta de respeto total, y lo que dijo Costly no fue malo, simplemente fueron cosas que él vivió y que muchos jugadores en Honduras lo vivieron. Por decir la verdad no está mala, pero ya decirle insultos a una persona no me parece bien”.

Futuro de Honduras con Fabián Coito: “Coito es mi amigo, jugamos juntos en Pachuca de México y veo que está haciendo las cosas bien. Desde que yo estaba allá le deseé lo mejor a él porque es una clase de persona, totalmente diferente a la otra (Jorge Luis Pinto), veo que ha tenido un buen proceso con la mayor y le deseo lo mejor para Honduras”.

Revancha con la Selección Nacional: “Exactamente, eso sí, sé que voy a tener la revancha de dirigir la selección de Costa Rica y la de Honduras, porque por capacidad he demostrado que puedo hacer las cosas bien. Me ilusiona en un futuro, porque ahora hay una persona que estimo mucho como a Fabián Coito, repito, un futuro tener la revancha”.