Foro DIEZ: LOS EXPERTOS coinciden que varios clubes de Centroamérica desaparecerán

En Foro de DIEZ, José del Valle, periodista guatemalteco de ESPN, Julio Shebelut, de TV Max Panamá, Everardo Herrera, de Repretel Costa Rica, Mauricio Kawas de TDTV y Jorge Fermán de Diario DIEZ, LOS EXPERTOS analizaron "el futuro del fútbol de Centroamérica post coronavirus".

En el mismo se analizó el panorama de los torneos en los países del área y todos coinciden en que después de la pandemia, varios clubes desaparecerán por la carga económica.

En Honduras la Liga SalvaVida dio por finalizado el Apertura 2020 sin declarar campeón ni descendida y apenas hay dos equipos que han cumplido con el pago total de la deuda.

En Costa Rica los equipos ya regresaron a los entrenamientos y en Panamá, el primero en suspender su actividad por la emergencia, todavía hay incertidumbre.

"En condiciones normales el panorama económico para las ligas de Centroamérica ya era caótico. Había una distancia grande entre los clubes grandes y chicos. Ahora con esto la brecha se va a agrandar un poco más. Veo un futuro muy gris, oscuro para muchos equipos del área. Es una situación compleja, no estaba en el presupuesto de nadie. Es difícil, que los equipos que pensábamos que tenían dinero en Europa ya están remando contra la corriente. El coronavirus le ha sacado la careta al fútbol. De aquí en adelante vamos a ver equipos que van a desaparecer lamentablemente", dijo José del Valle.

Everardo Herrera en Costa Rica resaltó que "estamos en incertidumbre" porque el lunes 11 de mayo se definirá si se reanuda o no el Clausura. "Yo creo que tenemos que esperar el desarrollo de todo, pero la realidad se ve envuelta en una incertidumbre".

Julio Shebelut sacó cifras de lo que ocurre en Panamá con el Coronavirus. Se han realizado 38 mil 014 pruebas, la más alta del área, se han confirmado 7 mil 731 casos y 218 muertos.

"A qué quiero llegar: que Panamá está en incertidumbre. La Federación comunicó donde se establecerá una comisión médica para ir presentando un plan de cómo podría ir regresando el fútbol a largo plazo. El futuro en incierto. Primero hay que ve la seguridad del fútbolista y luego la parte económica, que va a afectar a muchos equipos que hasta pueden desaparecer".

Mauricio Kawas hizo énfasis en que la ayuda de parte de FIFA será un bálsamo para los clubes.

"Siento que si no llega aporte financiero de FIFA, muchos clubes están condenador a desaparecer. La Liga ya venía padeciendo y el Covid-19 vino a darle un golpe que parece definitivo. Puede ser una oportunidad de reconstruir de manera inteligente y más apegada a nuestra liga. Pero sí se va a necesitar esa inyección financiera. Los clubes no tienen como pagar su planilla al mes de abril, si no podés pagar lo pendiente, cómo iniciar un torneo a finales de julio o agosto".

¿Debe ser prioridad otorgar recursos al fútbol para salvar un campeonato?

"Esta pandemia ha golpeado a toda la industria directa o indirectamente involucrados. Como dijo Jorge Valdano, el fútbol es lo más importante de lo menos importante. Cuando se habla de la salud del ser humano, el fútbol debería ser lo último en la lista de prioridades. Deberíamos preguntarnos cuántos exámenes se hacen. La cifra no es mayor porque no están las pruebas disponibles. Todos los recursos deben estar destinado a ayudar a los más vulnerables. La gente está luchando con dos pandemias, coronavirus y el hambre. Si se cancelan los torneos y eso ayuda a salvar vidas y ayudar a mucha gente vulnerable, lo firmo. El fútbol es una distracción, mueve masas, pero al tratarse de salud pasa a segundo plano".

José del Valle

"La decisión en Costa Rica si se reanuda o no debe esta sustentada en los parámetros correspondientes y que no se ponga en riesgo la parte de sanidad del país. Recordemos todo lo que está al rededor de este tema. Hay algo que ha ocurrido en Costa Rica, la unidad alrededor de las posiciones sanitarias asumidas por el gobierno y un ministerio de de salud que ha creado credibilidad. El médico del Santos dijo que no era lo ideal reanudar, un dirigente del Segunda igual. Concuerdan que no se debe poner por delante la salud, porque la vida está por encima".

Everardo Herrera

"El tema de Panamá es especial. Cada país manera el tema del coronavirus de forma diferente. Antes se hablaba del tema económico, porque sin ello no funciona el fútbol, pero ahora la importancia es la seguridad del futbolista. Se ha señalado que se establecerá un plan específico a futuro para determinar el regreso a las canchas. Se habla de una pretemporada de 28 días a mediados de junio. Arrancar la liga en agosto y terminar en noviembre, como posibilidad para que regresen los jugadores a la actividad".

Julio Shebelut

"En Honduras el problema es que la cantidad de muestras diarias es muy baja, todos los escenarios que se proyectan en base a eso tiene poca calidad a definir qué nos espera y cuándo será el pico alto. Yo creo que en los peores escenarios, el fútbol podría retornar sin público en agosto o septiembre. El tema será la realidad económica en ese momento para reiniciar un torneo. Qué clubes estarán listos y los que no. El Covid-19, mientras no exista vacuna vamos a estar expuestos. O nos quedamos en casa todo el tiempo o buscamos salir para ver las cosas que se pueden hacer. Si Europa sale, Costa Rica lo hace y vemos que los protocolos van funcionando puede haber posibilidades. En Honduras el panorama es incierto, no sabemos dónde estamos parados. Solo sabemos que el coronavirus está. Si el sistema de salud no colapsa en mayo, pueda ser que la libremos bien, de lo contrario el tema de volver a jugar se extenderá. Costa Rica ha encontrado una fórmula estructurada y organizada de hacer las cosas. Si decide volver a jugar, es porque el sistema de salud está seguro que existen las condiciones para que el fútbol retorne, pero sin público".

Mauricio Kawas

¿Preparados para volver al fútbol conviviendo con el coronavirus?

"La realidad de hoy no será la de mañana. No hay una respuesta clara a la pregunta, los médicos tienen posiciones distintas para enfrentar esta pandemia. En Suecia no han cerrado nada porque piensan que la mejor manera de combatirlo es generando inmunidad y los índices son similares a los que cerraron fronteras. Esas decisiones no las deberían tomar la gente de fútbol, sino los profesionales. Porque si hay un rebrote, quién sería el culpable".

José del Valle

¿A Costa Rica lo sostiene un sistema de salud sólido?

El país invierte el 7% de ingreso bruto en salud. Lo importante es que entre lo que suponíamos, a lo que vivimos ahora nos rebasa en los acontecimientos mundial, Estados Unidos con desempleo, en Europa con las bolsas y sistema financiero. En Centroamérica no hemos palpado el trasfondo y hacia donde vamos. Hoy la Liga dijo que va a bajar un 20% el presupuesto, pero es algo que se pone en papel, porque se planifica como un avión volando a ciegas que no sabes para dónde vas. El tema es muy grande, revuelto y difícil de planificar.

Everardo Herrera

"En Panamá el fútbol no es profesional y dependemos de las cadenas de transmisión, por eso preguntaba cómo va a sustentar el regreso del fútbol a los diferentes países. En Panamá la estadística es pública, en marzo y abril las dos televisoras pagaron 240 mil dólares a los clubes. Eso se divide en 10 mil dólares para cada equipo. Por eso hubo dinero para que los clubes solventaran la deuda hasta abril. Pero qué va a pasar en mayo o junio. Por eso el aporte de la FIFA vital".

Julio Shebelut

Desembolsos de FIFA

"La Federación explicó que el primer desembolso de 500 mil dólares más 150 mil de Concacaf, dijeron que eran para proyectos administrativos, que lo que van a repartir a los clubes será lo que venga después y no se sabe cuánto va a ser. La FIFA dijo que tenía mucho dinero y que lo iba a compartir, pero desde que lo dijo ya pasaron dos meses. Necesitamos que recuerde que non todo mundo es la Liga Española o la Inglesa. Ocupamos que los directivos comiencen a presionar seriamente a FIFA para recibir ese dinero y definir cuánto. Sin ese dinero va a estar bien difícil que varios clubes puedan sobrevivir esta crisis económica que se viene".

Mauricio Kawas

"Este tema y me apasiona, cada vez que emito mi punto de vista trato de ser enérgico. El dinero dinero del fútbol debería ir al fútbol. De acuerdo al último reporte financiero de FIFA, tienen más de dos billones de dólares, ya es momento que lo comiencen a repartir. La UEFA a sus 55 asociaciones ya les dio 4 millones de euros. La FIFA dio 150 millones para repartir en 211 federaciones. Es insuficiente, muy poco, por qué Concacaf solo ha dado 150 mil dólares. Víctor Montaglani gana 2 millones al año. La Concacaf hace su torneo más importante cada dos años en Estados Unidos, es para generar más recursos, pero ahora es cuando deberían aparecer esos ahorros y dinero que genera la Copa Oro. Deportivamente es una ayuda para México y Estados Unidos que siempre son locales, queda la sensación que los equipos de Centroamérica y Caribe siempre son cómplices. En estos momentos difíciles hace falta federativos, directores deportivos que sepan defender derechos, que peleen y reclamen lo que les pertenece, no son limosnas, ese dinero le pertenece al fútbol. Es una pena, venimos del FIFA Gate donde pensamos que muchas cosas iban a cambiar, pero cambiaron nombres y apellidos, pero sigue siendo igual".

José del Valle

"Conmebol le adelantó un dinero a Argentina y Colombia para la próxima Copa América. ¿Qué pasa con Concacaf, que no suelta el dinero para que esto tenga un alivio más rápido?".

Julio Shebelut

Lo que he observado es que ese dinero va directo a los Federaciones como enl a primera parte. Los clubes pensaron que les llegaría dinero y no se dio. Se abre una segunda etapa y tengo mis dudas. La Federación de Costa Rica tenía un presupuesto de 10 millones de dólares. Siempre es incómodo como va a pasar los clubes, ha sido algo que no se arregla. Todos tenemos un concepto que el fútbol se desarrolla de los equipos hacia arriba para la selecciones. Costa Rica ha ido a los mundiales y es impresionante como se reparte el dinero, una parte baja llega a los clubes. En resumen, las federaciones se convirtieron como un club aparte, se hicieron cosas buenas, pero en el tema de planificación y reparto, eso no se da".

Everardo Herrera