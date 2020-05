Alex Corrales, el jugador de Real de Minas que ha optado por ser ayudante de albañil

Para nadie es un secreto que la situación financiera en Real de Minas es una de las más precarias de los 10 clubes de Liga Nacional. En una entrevista a Diez el propio Raúl Cáceres manifestó que solo a él le deben nueve meses de salario.

Esta institución tiene a varios futbolistas que se encuentran en situaciones críticas y más ahora que el coronavirus vino a azotar la economía del país y del mundo. Uno de los casos es el de Gerson Argueta quien se ha dedicado a vender bananos en los mercados de Tegucigalpa.

Otra caso es el de Alex Corrales, volante del Minas que contó a Diez cómo ha vivido este momento. Él ha optado por ser ayudante de albañil para generar ingresos, algo a lo que se dedica su señor padre.

“Mi papá es constructor, cuando no estamos jugando ni nada me dedico a trabajar con él. Ahorita no estamos trabajando, solo estuvimos como dos o tres semanas, ya de ahí aquí en la casa. Después que se suspendió el torneo me puse a trabajar con mi papá, tenía que hacer algo, él siempre me daba pero más que todo para la comida de mi casa. Tengo que aportar para la casa, la comida, el cable”, inició contando.

Y agregó: “Es complicado porque estamos a la espera y sin saber si nos van a pagar o no. No nos pagaban cuando estábamos en el torneo, ahora menos creo yo. Por ejemplo mi situación es bien complicada porque me quedo sin contrato ahorita. Yo sé bastante de la albañilería, se sacan unos 300 lempiras al día pero bien 'yuqueados', había días que me sacaba unos 200 lempiras al día”.

Este joven considera que la vida del futbolista es bonita pero en casos de jugadores que son parte de los clubes grandes, para los de clubes pequeños el dinero sirve para subsistir.

“El dinero es para la comida de la casa. Con el equipo aunque no nos pagaban yo le quitaba dinero prestado a mi papá para transportarme o conseguía dinero prestado por otro lado, por ejemplo ahorita debo un dinero y estoy esperando que me paguen en el equipo. La vida del futbolista es bonita pero para los de Olimpia, Motagua, Real España o Marathón. Para uno no porque uno está ahí porque tenemos sueños y metas, tal vez por eso es que se aguanta y uno se quiere mostrar”.

¿Se arrepiente de ser futbolista? Se le consultó, a lo que él respondió: “La verdad no me arrepiento porque es algo que me gusta y es algo bonito, por ratos sí me dan ganas de rendirme porque no tengo dinero o no aporto lo necesario para la casa”.

Alex Corrales también se refirió al trabajo de Gerson Argueta y mencionó que hace algunos días dejaron de trabajar en la albañilería con su padre.

“En el caso de Gerson es complicado porque tal vez él es un jugador que pertenece a un equipo grande pero no tiene un salario alto, lo bueno es que su salario lo tiene al día y es una bendición. En mi caso como hace ocho o nueve días dejamos de trabajar en la albañilería, pero son trabajos pequeños. Yo puedo repellar, pegar bloques, pegar cerámica... Aprendí bastante”.

Ante esa falta de pago con Real de Minas y de trabajo con su padre, mencionó que su madre es quien está generando ingresos al hogar, pero no es una cantidad onerosa.

“Mi mamá ahí hace tortillas, hemos pasado con eso. Es complicado, pero qué le vamos a hacer, hubo unos días que tuve que vender melones con un amigo de aquí de la colonia, no tenía de otra por la necesidad”.