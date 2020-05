¡Golpeados! Negocios de futbolistas se debaten en la incertidumbre debido al coronavirus

"En los momentos de crisis, sólo la imaginación es más importante que el conocimiento", dijo una vez el matemático Albert Einstein. Hoy esa es una de las frases que aplican algunos emprendedores que luchan contra la corriente que trae tiempos difíciles para sus negocios debido al coronavirus.

Muchos ex futbolistas y otros jugadores activos, han invertido las ganancias que les ha dado el fútbol en negocios, pero en este tiempo de crisis, que comenzó en marzo pasado y todavía no hay fecha de final, se han visto afectados por la pandemia.

Empresas como tiendas de ropa, restaurantes, puestos de comidas ambulantes, venta de ropa y accesorios por internet, y otros tipos de negocios en los que han emprendido; ya comienzan a operar en rojo y esto preocupa a los deportistas y narran a DIEZ cómo afrontan esta crisis que en general tiene doblegado al país.

El exportero del Platense, Adalid Puerto, ha sufrido mucho con el cierre de sus negocios debido al toque de queda por el coronavirus.

Adalid Puerto, exjugador del Platense, Marathón y la Selección de Honduras, es uno de los que está viviendo en carne propia la crisis. Junto a su familia han emprendido desde hace muchos años, el negocio de la venta de prendas, o las llamadas tiendas de ropa.

Puerto confiesa que no sabe qué va a pasar más adelante y la incertidumbre le da temor, pues tiene empleados que pagar, compromisos bancarios y sobre todo, un patrimonio que cuidar. La crisis lo ha obligado a cerrar sus tiendas desde la primera quincena de marzo y poco a poco comienza a tomar decisiones para no caer en la bancarrota.

“Esto es difícil. No pensé que golpearía tanto. Nosotros tenemos cerradas todas las tiendas. Es preocupante porque el gobierno no hace nada; nosotros somos empresas sustentables y fuimos responsables de pagar hasta donde podemos con los empleados y le están dando prioridad a otros rubros como la ganadería, medicina, agricultura, y nosotros que nos dedicamos a la venta de ropa no sabemos cuándo abrimos”, revela Puerto quien es dueño de la cadena de tiendas Luz Store en la zona norte.

El exjugador del Platense revela que la crisis golpea más porque los bancos no perdonan préstamos y tarjetas, la factura de energía eléctrica siempre llega aunque el negocio esté cerrado. “Esas medidas me tienen preocupa porque no se mira cómo saldremos; los recibos de energía nos llegan promediado y esto mata. Nosotros vamos a tener que cerrar sucursales de la tienda aunque no queramos”, relata Puerto.

El Gobierno en reunión con los empresarios planteó ayer la apertura inteligente de negocios por fases, esto podría darle una luz de esperanza a las empresas de estos emprendendores. “Todos los días hay cadenas donde se explican muchas cosas pero no garantizan nada. Siempre he creído que nosotros dependemos de lo que hace Estados Unidos. Si ellos abren fronteras, nosotros tendremos que abrirlas para trabajar”, dice.

NEGOCIOS SAQUEADOS Y PÉRDIDAS MILLONARIAS

Los negocios de restaurantes como el del exjugador del Choloma, Javier Tábora, conocido como “Bocha”, perdieron parte de su capital cuando fue saqueado en medio de la cuarentena. A esto se le suma que ya venía cerrado como mes y medio debido al toque de queda y ahora no sabe que viene en el futuro.

"Es frustrante porque es algo que te ha costado mucho tiempo, que con sacrificio y sudo he tratado de salir adelante y de la noche a la mañana ya no encuentras tus pertenencias", dijo con tristeza Tábora.

El exjugador del Atlético Choloma, Javier Tábora, vivió un momento duro cuando le saquearon su negocio en San Pedro Sula.

No es el primer negocio saqueado; otros han sido asaltados por mal hechores que se han aprovechado de la situación. En los próximos días se podría dar la apertura de algunos de ellos, pero hay que hacer una inversión fuerte en temas de bioseguridad para cumplir las reglas que ha impuesto Sinager.

Adalid Puerto dice que son pérdidas millonarias las que se han perdido al no tener los negocios abiertos. “Nosotros teníamos invertido mucho dinero en ropa de la temporada de verano, llegó la Semana Santa y todo quedó allí. Son 12 tiendas y si sumamos esa pérdida, entonces. Entiendo que por encima de todo esto está la vida humana, pero el gobierno debe hacer algo. Queremos soluciones rápidas para que no colapse la economía”, explica el portero que disputó con Honduras la Copa Oro del 2007.

LAS VENTAS A DOMICILIO LOS HAN SALVADO

Omar Elvir, lateral izquierdo del Motagua, es dueño junto a Marlon Licona de un restaurante en Tegucigalpa y cuenta que su negocio ha sido golpeado, pues no ha funcionado con normalidad debido al cierre del comercio por el coronavirus.

“Nosotros vamos a abrir para brindar el servicio a domicilio. Las comidas son una de las prioridades en la gente, es básico en el ser humano, nosotros vamos a tomar todas las medidas, aunque no está del todo aprobado para que los restaurantes atiendas y hay que esperar la mentada prueba piloto”, contó a DIEZ Elvir quien está emprendiendo.

Los futbolistas, Omar Elvir y Marlon Licona del Motagua, son dueños de un restaurante en Tegucigalpa.

“El Burrito” explica que espera esta semana poder trabajar. “Esperamos que con la apertura que dijo el gobierno podamos seguir vendiendo a domicilio. Dentro de todo esa es la ventaja que podemos generar algo en medio de la crisis para sostener a la familia, pero confiamos en Dios que todo se va a activar y toda la población pueda trabajar para generar ingresos”, explicó el futbolista del Motagua.

RETIRARÁ PATROCINIO A PLATENSE

Con sus empresas de ropa, Adalid Puerto es patrocinador del Platense de Puerto Cortés a quien le producen la ropa de práctica y partidos. Comenta que ya están redactando una carta para anunciarles que no podrán seguir cumpliendo porque no hay circulante activo al tener los negocios cerrados debido al coronavirus.

“Les vamos a decir que guarden y cuiden la ropa que tienen porque esto va para largo. La inversión que nosotros le damos al club en prendas en de medio millón de lempiras, eso invierte nuestra tienda por temporada. No vamos a seguir; en el fútbol antes de esto era crítico y este coronavirus vino a enterrarlo; esto es delicado, te lo dice una persona que jugó y ahora es patrocinador”, revela.

“Ahorita la gente está priorizando. Ya el lunes voy a la primera reunión con la gente de contabilidad para decirle a la gente del Platense que guarden la ropa que tienen porque no se les va a poder trabajar”, lamenta.