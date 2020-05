Rubilio Castillo rompe el silencio tras la violencia doméstica y asegura que no estaba alcoholizado

Rubilio Castillo rompió el silencio tras el caso de violencia doméstica en el cual se vio involucrado hace unas semanas y donde golpeó a su esposa, así quedó establecido en la demanda que quedó plasmada en los Tribunales de Tegucigalpa.

El ariete de Motagua en una entrevista a Radio Cadena Voces salió al paso y rememoró lo que ha pasado en los últimos días junto a su señora esposa y su familia.

“Nos encontramos de la mejor manera. No había querido hablar ya que es mi vida privada y no tiene nada que ver con lo deportivo. Aclarando que estamos bien con mi esposa e hija, eso es lo más importante y ese mal sabor de boca ya pasó. Estamos bien de salud guardando los medios necesarios para cuidar nuestras vidas”, inició contando.

Y agregó: “Nadie sabe cómo pasaron las cosas. Para algo sirve todo, soy una persona que cuando comete errores sabe reconocer, estamos seguros que saldremos adelante. Fuimos a compartir con muchas personas y regalar comida con mi esposa, eso es lo que más importa en estos momentos”.

Rubilio también dejó en claro que él no se encontraba en estado de ebriedad como en su momento se manejó y que actualmente no cumple con el servicio comunitario.

“En estos momentos no estamos cumpliendo con el servicio comunitario. No se estipuló en la prueba eso que decían que yo estaba ingerido de bebidas alcohólicas, no sé cómo dijeron eso, me sentí incómodo. Nadie sabe cómo fueron las cosas”.

Además mencionó que buscaron la forma que el caso no saliera en los medios de comunicación. “En el Tribunal pedimos que no se hiciera público, se violentó ese derecho y espero que se acabe todo esto. No tengo vergüenza de salir en medios, estamos con la familia que es lo más importante”.

Para finalizar, Rubilio Castillo dejó en claro que no le molesta las burlas en redes sociales pues ya conoce la forma de ser del hondureño. “En lo personal no le hago caso a las personas que se burlan y hacen memes, me da igual pero quedo sorprendido, el enemigo de un hondureño es otro hondureño. No me afecta que me insulten, que me hagan memes y me digan estupideces. Uno trata de ganarse la vida de forma correcta”.