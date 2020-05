Barcelona recibe los exámenes de coronavirus practicados a la plantilla de jugadores

El Barcelona ha recibido los exámenes practicados de todos los jugadores y técnicos de la primera plantilla que fueron sometidos ayer a un test para saber si estaban contagiados de coronavirus.

Según pudo confirmar RAC 1, los resultados salieron todos como negativo. Todos los miembros del equipo catalán fueron sometidos a varias pruebas, incluido un PCR, extrayéndoles muestras de mucosa con un bastoncillo por la nariz y la boca y se les sacó sangre para los análisis serológicos.



De esta manera, no hará falta que ninguno de ellos sea aislado durante dos semanas y todos participarán desde este viernes, informan además medios españoles.

Pero para seguir con las normas de higiene, los jugadores realizarpan sus entrenamientos de forma individual en la Ciutat Esportiva Joan Gamper de Sant Joan Despí en tres campos distintos.



los trabajos de ejercicio comenzarán de forma separada en los distintos campos de las amplias instalaciones del club español para cumplir con el protocolo marcado por LaLiga hasta que de forma gradual se puedan hacer sesiones en grupos pequeños y hasta las totalmente colectivas en puertas de la reanudación del Campeonato, que podría ser el 20 de junio, según ha informado Mediaset.

DEMBÉLÉ NO FUE EXAMINADO

Ousmane Dembélé fue el único jugador del FC Barcelona que no fue sometido a los test ya que no tiene ficha dada de alta en LaLiga al estar lesionado desde inicios de febrero. Se espera su regreso el próximo lunes para proseguir con la recuperación, ya tutelada in situ por los médicos y preparadores físicos del club.