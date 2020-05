Cristian Maidana: "No tendría problema de bajar mi salario por seguir en el Olimpia"

Cristian Maidana, jugador argentino de 33 años, está en negociaciones para renovar con el Olimpia, ha dicho que su deseo es seguir, incluso bajaría su salario.

El atacante comentó que ya habló con directivo de Olimpia, pero que todavía no han llegado a un arreglo final, además descarta llegar a Motagua.

"Estamos esperando que podamos cerrar todo, solo he recibido un llamado, a ver cuándo se puede hacer esa reunión para poder cerrar todo, ellos (directivos) saben que me quiero quedar, creo dentro de poco existirá eso", empezó diciendo Maidana para el programa SB Deportes.

Continuó diciendo que está dispuesto a bajar su salario. "Yo tengo todas las ganas de seguir y eso es lo que importa, ellos también quieren que siga, yo sé cómo viene el tema de dinero en la Liga, el resto de jugadores han bajado su salario, yo no tendría problema de bajar mi salario por seguir en el Olimpia, esperaremos lo que ellos me ofrecen, mi familia y yo estamos bien aquí, estamos cómodos, esperamos arreglar pronto".

Maidana también comentó que por los momentos no tiene ofertas de otros equipos y que no espera ya que quiere seguir en Honduras. "Yo no tengo ofertas concretas por los momentos, pero tengo gente que conocen mucho y me han traído de otros lugares y no me fui porque quería seguir acá, oferta para mí no va a ver, mi apuesta es seguir en el Olimpia".

SOBRE FINALIZAR EL TORNEO

"Tomaron la mejor decisión de no descender a nadie porque faltaban cinco fechas, y si le daban el campeonato a Motagua a mí no me interesaba, hicieron bien las cosas, fue el mejor equipo, si se lo daban también diría que era válido", comentó.

Entre otras de las cosas que dijo el argentino fue que empezó a ver partidos del Olimpia cuando militó en el Houston Dynamo en el 2014 y que por medio de Boniek García lo hacía.

Cristian Maidana también aseguró que no jugaría en el equipo vecino. "En el equipo que no jugaría es en Motagua por respeto al Olimpia, respeto mucho a la afición que me ha tratado bien", cerró.