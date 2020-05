David Faitelson: "A El Salvador no regreso, los aficionados al fútbol se vuelven tontitos"

Aunque tiene varios años de no visitar Centroamérica, David Faitelson no oculta su deseo de volver en algún momento, incluso se ofreció para realizar algún convenio con Diario Diez y así impartir una conferencia en una universidad o un congreso deportivo.

Sin embargo, el polémico periodista azteca explica que Centroamérica ha sido un terreno difícil en los últimos para él años debido a sus fuertes ataques en televisión hacia el fútbol del área que considera está lejos de México y que eso no le permite al Tri crecer en temas deportivos. "Concacaf significa pobreza y atraso", ha dicho.

Eso sí, Faitelson cierra cualquier posibilidad de visitar El Salvador debido a que la pasión por el fútbol desborda pasiones y relata las malas experiencia que ha pasado, así lo reveló en charla que tuvo en DIEZ a través de Facebook Live y Youtube.





"A El Salvador no voy a regresar, a Honduras sí voy, a El Salvador no, están locos. Los aficionados al fútbol se vuelven tontitos, se ciegan y lo vimos ahora cuando perdió Tigres (ante Alianza) que empezaron a tejer historias. Yo creo que tienen que entender que hablamos de fútbol y de nada más, que no involucramos otras cosas, de ninguna manera, pero en El Salvador se han puestos muy, muy violentos", reacción sobre una posible visita.

Afirma que esa reacción negativa hacia su persona solo la ha vivido con hinchas del América, pues es una rivalidad que data de muchos años atrás cuando trabajaba en TV Azteca y cuestiona al equipo de Televisa.

"América es un equipo poderoso impulsado por una empresa de televisión y yo trabajaba en la contra, pero la ciudad de México es tan grande que al haber tantas cosas se pierde. El América puede ganar en la noche el campeonato y será difícil que la gente salga a festejar, se diluye todo porque en un barrio pueden ser americanistas y en el otro le pueden ir a Cruz Azul, otro a Pumas o Atlante o cualquier otra cosa, pero nunca nada comparado con lo que se vive en Centroamérica. A mí me cuesta mucho trabajo ir a un partido de fútbol, verlo y trabajarlo, siento temor", acepta.

David Faitelson cree que al salvadoreño le hace falta ser más crítico con su selección.

Faitelson recordó la última vez que estuvo en El Salvador donde asegura que fue tratado muy mal recibiendo insultos y objetos lanzados a su integridad.

"No puede ser que un comentario futbolístico lleve a las personas a tirarte piedras, botellas, a escupirte la cara y a amenazarte, creo que no. Con todo respeto, yo puedo decir la selección de El Salvador es una porquería y no estoy faltando el respeto a los salvadoreños, puedo decir la selección de Honduras es un desastre ¿estoy faltando el respeto a los hondureños? No. Yo entiendo", dice.

Además cree que los salvadoreños no son críticos con su selección: "Yo no estoy muy seguro que en El Salvador exista una autocrítica porque si hablas mal de la selección, sos enemigo del país ¿por qué?", cerró al respecto el periodista.