Los videos de la violencia familiar entre Sebastián Villa y su exnovia: ''Ya no la quiero''

Luego de que la colombiana Daniela Cortés denunciara a Sebastián Villa por violencia de género, el fubolista declaró ante la justicia argentina para confirmar, a través de unos videos, que nunca ha ageredido a su expereja y es ella quién ha actuado de forma violenta.

Daniela Cortés confiesa que perdió una embarazo por los golpes de Villa

El diario Olé dio a conocer detalles de lo que fueron las declaraciones de Villa, donde negó rotundamente cualquier tipo de agresión contra la supuesta víctima, a pesar de las pruebas con las que ya cuenta la fiscal del caso, Verónica Pérez.

La defensa del atacante de Boca Juniors presentó dos videos en el que se observa que el jugador ha decidido acabar su relación sentimental con Cortés y ésta le pega por la espalda.

En la segunda evidencia, Villa muestra cómo termina su pareja y ella no permite dejarlo salir de la casa. ''Luego dice que Sebastián es el que le dice cosas. Lo de nosotros terminó y ya no me deja salir. Le pido por favor que me respete que voy para abajo. Luego se toca y dice que Sebastián le hizo algo'', comenta el cafetero.

La respuesta de Villa tras ser denunciado por su expareja agredida

Además de los videos, la defensa del futbolista también llevó una grabación donde se aprecia un celular, presuntamente de Villa llamando a la madre de Daniela Cortés, que le pide a su hija que se tranquilice y que deje de ''actuar como loca''.

Al final se puede escuchar que el futbolista asegura que la mujer lo agredió con una vela.

Caso Villa-Cortés

Fue el pasado 27 de abril cuando Daniela Cortés sorprendió en redes sociales mostrando una serie de fotos y videos con los golpes que estaría recibiendo de Villa, acompñado de un mensaje donde denuncia amenazas del jugador hacia su familia y un comportamiento violento.

''Lamentablemente me toca hacer esto hoy porque ya no aguanto más. Fueron dos años viviendo juntos de muchos sufrimientos, en los cuales perdoné y perdoné golpes esperando un cambio de parte de él y nunca pasó. Hay amenazas y todo diciendo que me va a dañar la vida y la de mi familia llamando a personas malas que trabajan en mi cuidad'', explicó la colombiana.