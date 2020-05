Pedro Troglio y su explicación de por qué no lo contrataron en Argentina tras salir de Gimnasia

Pedro Troglio dio una entrevista al medio Radio Mitre de Argentina la cual fue reproducida por el Clarín de su nación. El mandamás de Olimpia tocó diversos tópicos y uno de ellos fue el hecho de por qué no lo contrataron en su país tras dejar a Gimnasia y Esgrima de La Plata antes de llegar a Olimpia.

El actual técnico del León consideró que en Argentina muchos dirigentes se fijan más en cómo se ve un estratega o en su forma de hablar, así lo expresó en la entrevista:

"Parece que para los dirigentes valen más los técnicos que hablan difícil. Hoy a lo mejor vende el traje, los anteojos, el hablar raro, el decir balón o decir asociaciones... Yo me muestro como soy y eso no sirve, no vende, y entiendo que por ahí el camino va por otro lado", inició contando.

Y es que Troglio dijo que un motivo para venir a Olimpia fue el hecho de cerrarse puertas en Argentina, así lo sintió él. “Cuando me vine para Honduras fue porque sentí que en Argentina no había más cabida para mí, que ya no había más lugar para nosotros”.

Otra consulta que le hicieron al argentino es sobre el uso de la tecnología en el fútbol como los drones, algo que el valoró de la siguiente manera:

"Mis maestros no tenían todo eso; tenían una listita de supermercado... Entonces, ¿no sabían nada? Estas cosas raras y decir palabras que los jugadores no entienden... Parece que eso es saber de fútbol".

“Yo me compré toda la tecnología, me compré GPS, me compré drones... Creo que lo más importante hoy es la edición de videos. Yo también tengo mis editores de video, pero creo que hay una confusión cuando creemos que eso -tener un dron- es saber de fútbol, esas son herramientas para el fútbol", añadió.

Acerca de esas puertas que siente él se le cerraron en su país, recordó: “Yo salgo subcampeón jugando una final bárbara, eliminando a Boca y a River. Y a los tres partidos siguientes, ganamos uno y perdimos dos y me echaron. Luego estuve en 4 o 5 listas de técnicos y en ninguna me eligieron. Ahí me di cuenta que si no me buscaba otro lugar, o la posibilidad que me salió, no iba a encontrar un equipo para dirigir en la Argentina”.

“Me he lucido en Argentina en equipos que sacaron puntos, y para muchos no soy más que eso. Yo creo que soy mejor entrenador que futbolista. Pero bueno... No me quejo tampoco", terminó sentenciando Pedro Troglio, técnico de Olimpia.