Pedro Atala: “No podemos seguir pagando salarios completos y el que no entienda no está en sus cinco sentidos”

Es la primera vez que un directivo de peso del fútbol nacional se refiere públicamente a lo difícil que la están pasando los equipos desde que se detuvo el fútbol nacional debido a la pandemia del coronavirus y el presidente vitalicio del Motagua se pone en alerta.

Pedro Atala, de los hombres fuertes del ciclón ha revelado este viernes las pérdidas millonarias que está teniendo el club y anuncia que se verán obligados a pagar los salarios por parte, pues no tienen ingresos de patrocinadores y sobreviven con préstamos bancarios.

Renovación de contratos y fútbol quebrado: “La idea es renovar todo el plantel, pero obviamente que los contratos van a arrancar al 100% por decir un término, una vez que inicie el campeonato. Hoy estamos en una situación donde no tenemos ingresos absolutamente de ningún lado y el fútbol hoy está quebrado así como muchas empresas a nivel nacional”, comienza diciendo al programa Extraliga que conduce Orlando Ponce Morazán.

Determinación de finalizar el torneo sin campeón: “La Liga Nacional determinó suspender el fútbol y obviamente Motagua pensando en la seguridad de sus aficionados y de los jugadores, pensamos lo mismo, pero la idea nuestra era suspenderlo temporalmente y poderlo reinaugurar en una fecha como junio o julio, pero la Liga todavía no lo ha hecho y tiene que haber una asamblea donde se tenga que ratificar la suspensión completa. Pensamos que la posibilidad era perfecta para ser campeones de las dos vueltas y campeonísimos; el equipo había levantado, terminamos el torneo haciendo un gran juego contra Olimpia, un 4-1 donde el equipo iba en ascenso. Ahora ya pasó lo que pasó y vamos a pensar en cómo salimos de esta pandemia”.

El dirigente del Motagua, Pedro Atala, confesó que se vienen medidas en el equipo para poder salir adelante en medio de las crisis.

¿Pidieron el campeonato? “Nosotros no estamos pidiendo campeonato, sino qué está pasando en otros países para tomar ejemplo, nadie quiere ganar un título que no está terminado. Lo que sí hay que tener claro es que vamos a tener que ver qué pasa con la Concacaf. Imagínese que Olimpia todo lo que ha hecho en la Champions de Concacaf donde ha hecho un gran papel y se lo anulen; es un pecado, lo mismo pensamos nosotros en la liga que hicimos gran temporada, le ganamos los dos juegos a Olimpia, al Real España y empatamos uno con Marathón; pero más que eso hay que ver cómo se vuelve a la normalidad y si reactivamos el fútbol es con todas las medidas de seguridad”.

Crisis en equipos de la Liga Nacional: “Eso lo estamos definiendo a lo interno. Esta pandemia ha afectado a todo lado, desde el más pequeño hasta el más grande, en todos los aspectos. En ese sentido considero que hay que apretarse la faja, si esta empresa no produce, cómo le vamos a pagar sueldos completos a los jugadores, es lógico, está pasando en todos los niveles de todas las empresas privadas, medios de comunicación y esto es parejo. El jugador tiene que ser consciente, ya hemos visto el ejemplo en todos los países que hay equipos y ligas que han declarado pagar el 20% del salario de los jugadores mientras se reactive el fútbol”.

Reducción de salarios por crisis: “Para dónde agarramos, si se van los patrocinadores, no tenemos estadio y de repente tenemos cuatro meses de estar parados; ¿cómo vamos a pagar salarios completos? No es que no queramos, es que no se va a poder, económicamente es imposible. No es solo el fútbol es con todo el mundo. Nosotros estamos en la fina disposición para pagarles una parte del sueldo a los jugadores para que se puedan mantener mientras esto arranque. Nos alegra ver que en Costa Rica ya están entrenando. Hay que recordar que el torneo desde hace 10 meses es un descalabro cuando nos cerraron el estadio por las peleas de las barras, luego vino las fisuras del estadio Nacional que jugamos afuera de Tegucigalpa y a puerta cerrada. Cada salida fuera de la ciudad son 110 mil lempiras que nos cuesta la concentración de 40 personas; luego viene el Covid-19 y jugamos los últimos partidos sin público y un clásico donde sellena el estadio. Nos ha tocado jugar a lo fantasma y encima de esto el paro que viene. No tengo ni idea la pérdida que tenemos pero no baja de 6 ó 7 millones de lempiras. Hemos trabajado en rojo y estamos a punta de préstamos para mantener el equipo. Pero con 60 días encerrados no podemos seguir pagando salarios completos y el que no entienda no está en sus cinco sentidos”.

Reactivar la economía y el fútbol: “He escuchado varios comentarios de personas que están a nivel de gobierno y sí está dentro de los planes reactivar el fútbol con las medidas requeridas como las pruebas rápidas a los jugadores y condiciones para trasladarse de ciudad. Esos son temas que otra gente no los analiza, porque jugar sin público es fácil si todos los equipos estuvieran en la misma ciudad. Si vamos a San Pedro Sula hay que ver si hay hoteles, donde vamos a parar de comer. Si vamos a Tocoa y hay que pasar por comunidades y si la gente va a dejar pasar 30 personas. Hay que ver que hay un montón de cosas. Yo se lo decía a alguien porque creo que hay otras cosas más importantes que el fútbol pero todos estamos desesperados con que haya fútbol de Liga Nacional”.

No descenso en próximo torneo: “No sé en qué puede ayudar eso; eso ya significaría hacer un recorte de jugadores de primera línea que tienen mayor nivel futbolístico y eso sería bajar el nivel deportivo, aunque a la larga puede ser bueno para que salgan nuevos valores. Pero no sabemos si no habiendo descenso sea la medicina que pueda ayudar al fútbol hondureño”.

Doce equipos en Liga Nacional: “Cuatro o cinco equipos tienen meses de no pagar salarios a los jugadores, qué pasaría con dos clubes más. Estamos en una liga pobre donde no hay patrocinadores para mantener una liga que todos queremos. Sería una decisión equivocada tener 12 jugadores en este momento”.