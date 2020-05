86 nuevos casos de coronavirus en Honduras; uno de estos infectados es el alcalde de Langue, Valle

86 nuevos nuevos infectados de coronavirus se registraron este 8 de mayo tras 411 pruebas realizadas, así lo ha confirmado Francis Contreras, vocero de Sinager en Cadena Nacional. De esta manera en Honduras se reportan 1,771 casos de Covid-19.

De los 86 nuevos casos; 61 son del departamento de Cortés, 17 en Francisco Morazán, cinco en Choluteca; El Paraíso, Valle y Yoro con uno.

De igual manera se informaron sobre dos nuevas persona que fallecieron para llegar a 107 decesos, ambas muertes en Cortés. 192 personas son las recuperadas a la fecha.

En Cortés ahora se registran 1,272 infectados, Francisco Morazán con 276, Colón con 33 casos, Atlántida con 55, Santa Bárbara tiene 13, 57 registra Yoro, Lempira con seis; 16 en Choluteca, nueve Comayagua, siete en Intibucá; 13 en Valle, cinco en Copán, El Paraíso con cinco, La Paz con dos y finalizando con Olancho y Ocotepeque que registran uno.

PRIMER ALCALDE CON CORONAVIRUS

Luis Guerra, alcalde de Langue, Valle, confirmó al noticiero Hoy Mismo que dio positivo de coronavirus. “Nosotros no hemos sentido absolutamente nada, solo una pequeña temperatura y por eso nos fuimos a hacer el examen. Nosotros tenemos que dar el ejemplo y solicitamos la prueba de Covid-19 y dio positivo, es natural porque he sido un alcalde que ha estado con su pueblo. Es un Covid que nos ha pegado suave. Los casos positivos que están saliendo en Langue nadie está en cama”, apuntó el edil.

“No estoy haciendo ningún drama, confiamos en nuestro Dios y en nuestras autoridades. Muy responsablemente estamos dando la cara, es natural y nadie debe tener pena. Debemos de decir la verdad y no esconder ninguna información, a mí no me da pena porque nadie es inmune. Ya estamos con un tratamiento.”, añadió Guerra sobre su situación.

TOQUE DE QUEDA EN HONDURAS:

El Gobierno extendió el toque de queda hasta el domingo 17 de mayo tras el alza en los casos de Covid-19 a nivel nacional. Generalmente se venía extendiendo el toque semana a semana, pero ahora será por 14 días más.

Las personas podrán seguir saliendo a supermercados, farmacias y bancos bajo un nuevo orden en cuanto al último número de identidad, esto bajo los horarios de 9:00 am-5:00 pm. Contrario a Cortés donde hay otras medidas.

CASOS POR DEPARTAMENTOS (TOTAL DE 1,771):

Cortés - 1,272 casos / 90 muertos

Francisco Morazán - 276 casos / Tres muertos

Yoro - 57 casos / Tres muertes

Atlántida - 55 casos / Cinco muertos

Colón - 33 casos / Un muerto

Santa Bárbara - 13 casos / Dos muertes

Choluteca - 16 casos

Comayagua - 9 casos / Un muerto

Lempira - 6 casos / Una muerte

Intibucá - 7 casos / Una muerte

Valle - 13 casos

Copán - 5 casos

El Paraíso - 5 casos

La Paz - 2 casos

Olancho y Ocotepeque - Un caso

Total: 107 muertos.

Datos tomados de la página covid19honduras.org