Rambo de León: "Todavía tengo la edad suficiente para jugar fútbol tranquilamente"

Rambo de León se resiste al retiro. El veterano jugador, de los más talentosos que ha parido este país, dice que todavía tiene ofertas, pero ahora se está enfocando en realizar los estudios como entrenador. Sueña con colgar las botas en Platense, al equipo al que le dio muchas glorias.

De León brindó una entrevista al canal Best TV de Puerto Cortés, donde hace algunas críticas por lo que le han hecho y dice que no es mala persona. Considera que todavía tiene fútbol para jugar tranquilamente ya que este no se mide por la edad, sino por la calidad.

Leer. JOCIMAR NASCIMENTO DICE QUE EN OLIMPIA NUNCA LO QUISIERON

"Si dejaron que Carlo Costly se retire en Platense, porque a mí no me han dado la oportunidad", es uno de los relatos que ha hecho el futbolista que brilló con sus pinceladas de buen fútbol en Italia hace cerca de dos décadas. Con 40 años, De León se siente como el vino.

Ha tenido ofertas: “Estoy enfocado en sacar los cursos como entrenador, de igual manera, no he querido aceptar propuestas de la Liga Nacional o de Ascenso. También pasa por el tema salarial, a los extranjero bien le dan miles de dólares”.

Lo que piensa de Platense: “Uno cuando tiene sabiduría en esto del fútbol, prefiere alejarse de cosas tóxicas que quieren contagiarte de algo negativo. No tengo maldad, ni envidia, ni ese ego de solo yo, máxima humildad”.

Leer. MOTAGUA ANUNCIA QUE NO PODRÁ PAGAR SALARIOS COMPLETOS

Le gustaría colgar los botines en el equipo porteño: “Si algún día el Señor desee que me retire en el tiburón, bueno, pero eso lo decide el Señor y a mí me encantaría”.

No hay fecha de retiro todavía: “Todavía tengo la edad suficiente para jugar fútbol tranquilamente y en Europa me educaron a dosificar esfuerzos, yo juego con el cerebro, no con los pies. Hoy en día ya no se mira el buen fútbol, solo está por salir del paso”.

No se considera alguien ‘acabado’: “Algunas personas ignorantes en Puerto Cortés dicen que estoy viejo, pero, mi gente, esto no se trata de edad, sino de resultados”.

Platense le ha cerrado las puertas: “No tengo ningún inconveniente, yo siempre quiero apoyar al tiburón. Hasta he querido mandar jugadores al club, ya si no los aceptan, es cosa de ellos. Yo nunca he dicho no al Platense, ahora no me dejan ni entrenar”.