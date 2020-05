Coronavirus: La condición de Guillermo Ochoa para que la Liga MX pueda reanudarse

Guillermo Ochoa, portero del América, se pronunció acerca de cómo espera que sean las condiciones por parte de la Federación Mexica de Fútbol (FMF) ante la posible reanudación de la Liga MX, mientras los contagios de coronavirus disminuyen lentamente en suelo azteca.

El gurdameta espera que se pueda priorizar la salud de todos los futbolistas y propone que deben tomar las medidas que han contemplado en países europeos para retomar las actividades.

''La Federación, junto con el gobierno, deben de tener los cuidados adecuados, nos deben realizar las pruebas necesarias antes de cada concentración como se hace en España o Alemania'', explicó Ochoa.

El guardameta mostró su preocupación al respecto, y dijo que en caso de que se reanude la liga, los jugadores podrían estar en un mayor riesgo de contagio ''y no se vale que nos expongan solamente por regresar a jugar fútbol''.

'Memo' insistió en que todas las decisiones deben ser orientadas hacia el bienestar de los futbolistas.

''La Federación no va a dejar pasarlo junto con el Gobierno. Y por supuesto que van a cuidar a los jugadores, espero que lo hagan, porque es importante y si no lo hacen, se hará un llamado de nosotros para que lo hagan'', advirtió.

Alejado de las canchas

Por otro lado, Ochoa comentó que es muy difícil llevar el día a día durante esta pandemia. ''Se vuelve por supuesto complicado el aislamiento social. Como futbolista, no poder ir a la cancha y tocar un balón se pone complicado. En casa debes encontrar esa motivación''.

''Se pierde el ritmo, es lógico y natural, más cuando jugador de fútbol no tiene la cancha. Por supuesto que lo pierde. Más allá de que estés en una caminadora o bicicleta, no es lo mismo. Al final no tienes un pase de 30 metros, un disparo con fuerza o que te apriete un compañero'', agregó el portero de las águilas.

Hasta el momento, la Liga MX no ha brindado información sobre cuándo se podría volver a las actividades deportivas.