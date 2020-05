Con los más grandes: Diario Diez, invitado a cumbre mundial de medios deportivos

Una convocatoria de lujo y un honor poder ser parte de la selecta lista del Diario Marca de España, que ha invitado a Diario Diez para participar en una cumbre mundial de prensa deportiva con los principales diarios del mundo y de tres diferentes continentes.



Desde este martes y hasta el jueves, 16 periódicos especializados en deporte debatirán sobre el duro momento que viven los medios de comunicación y cómo afrontar el futuro, sobre todo después de una pandemia como el coronavirus, que ha puesto en jaque a cientos de empresas de todos los rubros a nivel mundial.



Y en este foro internacional de clase mundial estará Diez, el primer periódico deportivo de Honduras y el más influyente de Centroamérica, que este 27 de mayo cumple 14 años de fundación.

Olé de Argentina, Récord de México, Líbero de Perú, El Tiempo de Colombia, Lance de Brasil, A Bola de Portugal, Líder de Venezuela, La Gazzetta de Italia, The Guardian de Inglaterra, Récord de Portugal, Nemzeti de Hungría, Bild de Alemania, L’Equipe de Francia, The Star de Kenya, Diez de Honduras y por supuesto el anfitrión, Marca de España, son los 16 periódicos que se encontrarán en este debate.



Este encuentro mundial podrá seguirse a través del sitio web Marca.com a las 7 de la noche, hora de España, 11 de la mañana, horario de Honduras.

MARCA le dedicó doble pagina a esta cumbre de medios deportivos a desarrollarse de martes a jueves.





“Nos sentimos privilegiados que Marca, un medio con mucho prestigio y trayectoria a nivel mundial, tenga a Diario Diez en su lista como uno de los medios deportivos referentes no solo de Honduras, sino de toda la región centroamericana”, menciona Nahún Aguilar, Jefe de Redacción, quien representará a Diez en esta cumbre virtual.



Diez, especialista en el manejo del fútbol hondureño y centroamericano, lidera las audiencias de deportes en las plataformas digitales, siendo la principal fuente de referencia en esta temática gracias a su inmediatez, contenido diferenciado y variado, de calidad y entretenimiento.



“Desde que DIEZ salió al mercado en 2006, el aficionado sintió que había entrado un nuevo jugador a la cancha, uno que estaba sudando la camiseta en todos los partidos para ofrecerles algo distinto e innovador y por ello nos hemos convertido en un diario deportivo con altos niveles de audiencia y fidelidad”, añade Nahún Aguilar, quien comenzó su carrera como periodista desde 2002.



DIRECTOR DE MARCA



“Estamos siendo víctimas de una bomba invisible llamada coronavirus, cuya onda expansiva puede afectar gravemente a los Medios de Comunicación, especialmente en el soporte papel. De momento, hemos superado con notable dignidad el estallido de irrealidad que provocó dicha bomba, que hizo desaparecer la actividad deportiva igual que el meteorito acabó con los dinosaurios”, explica Juan Ignacio Gallardo, director de Marca y quien lleva a cabo esta iniciativa.

La portada de Diario MARCA de ayer sábado.

“Prefiero observar el futuro con excitación. Con apasionamiento. Con adrenalina creativa. Con hambre de aventura. Con valentía. Envuelto en estas consideraciones teóricas, entendí que sería muy interesante compartir estos pensamientos con quienes estuvieran en mi misma situación. Surgió así la idea de crear este foro de líderes mundiales, modelando un espacio de colaboración entre los periódicos deportivos referentes del planeta. Un lugar virtual que no solo sirviera para el intercambio de ideas sino que además estableciera una conexión de futuro”.



Gracias a Marca, pero sobre todo a nuestro equipo de trabajo que pone su corazón todos los días por darle lo mejor a la audiencia campeona de Diez.



LOS 16 MEDIOS DEPORTIVOS EN ESTA CUMBRE MUNDIAL



Marca de España



Olé de Argentina



Récord de México



Líbero de Perú



El Tiempo de Colombia



Lance de Brasil



Diez de Honduras



A Bola de Portugal



Líder de Venezuela



La Gazzetta de Italia



The Guardian de Inglaterra



Récord de Portugal



Nemzeti de Hungría



Bild de Alemania



L’Equipe de Francia



The Star de Kenya.

?? Cumbre mundial de Prensa Deportiva entre los periódicos más prestigiosos para analizar el futuro https://t.co/YSLAzxFSGa — MARCA (@marca) May 10, 2020



MESA DE DEBATE DEL MARTES (11:00am de Honduras)

Juan Ignacio Gallardo, director de Marca

Mariano Dayan, director de Olé

Carlos Ponce, director de Récord de México

Carlos Salina, director de Líbero

Nahún Aguilar, Jefe de Redacción de Diez

Gabriel Meluk, redactor jefe El Tiempo de Colombia