Wilfredo Guzmán asegura que los clubes son responsables de sus finanzas y no la Liga Nacional

Wilfredo Guzmán, presidente de la Liga Nacional, dejó en claro varios temas tras dar por finalizado el Torneo Clausura. Uno de los puntos que tocó fue el hecho del Atlético Pinares, equipo que había ganado el Torneo Apertura en el Ascenso y que contaba con medio boleto a Primera División.

Guzmán mencionó que ese campeonato logrado por el onceno de Ocotepeque no servirá de cara al siguiente certamen. Si Pinares quiere subir, deberán volver a conseguir el campeonato para tener medio boleto o agenciarse con los títulos de Apertura y Clasura 2020-2021.

“La resolución de la Liga de Ascenso creo que es puntual, en el caso de Liga Nacional se estableció que no íbamos a tener descenso ni ascendido, esta la tomó la Segunda División, prácticamente vamos a continuar la próxima temporada con los mismos equipos. Lo de Pinares quedará para los registros de la Liga, como el hecho del liderato de Motagua. En la liga de Segunda División así y prácticamente quedará para el hecho de registros”, comentó a la Mesa Redonda de Cinco Deportivo.

Eso sí, no descarta que se puede hacer una triungular donde se incluya al Atlético Pinares y se intente premiarlo por su título logrado. “Al dar por clausurado se da por abolido lo sucedido. Tal vez en la próxima temporada se pueda jugar una triangular con el caso de Pinares para ver quién es el equipo que ascienda a la Primera División”.

FINANZAS DE LOS CLUBES:

Wilfredo Guzmán también dejó en claro que la Liga Nacional no es responsable por las finanzas de los 10 clubes, esto tras los señalamientos de varias personas sobre las gestiones que debería hacer el ente para ayudarle a sus afiliados.

“A mí me llama la atención cuando dice que la Liga tiene que resolver porque con el respeto de la gente estamos cometiendo un error al señalar a la Liga y les explico por qué. Los 10 equipos son personas jurídicas, son dueños de sus actos y cuando están contratando su personal administrativo nosotros no nos damos cuenta. Ellos tienen esa independencia total y la responsabilidad de honrar sus contratos, esto es como si la Cámara de Comercio deba responder por los problemas de las empresas y no es así, de el punto de vista mercantil no lo manejo así”.

Y terminó asegurando: “Lastimosamente cada institución no ha sabido hacer un buen presupuesto. La Liga lo que hace es administrar el torneo, es un rol propiamente administrativo. Por ejemplo el contrato de patrocinio de la Liga estableció un beneficio a los equipos en la parte económica,a la idea del préstamo que se está manejando todavía es para esa ayuda. Todos sus ingresos y egresos los manejan los clubes, cada contrato lo manejan ellos y no la Liga”.