Pedro Troglio: "Se habla para terminar la Concacaf Champions a finales de julio"

El técnico argentino del Olimpia, Pedro Troglio, contó que tiene presupuestado arrancar pretemporada a finales de junio porque la Liga de Campeones Concacaf se reanudaría a finales del mes de julio.

Liga Nacional dio por finalizado el torneo Clausura 2020 sin declarar campeón ni descendido. Pese a ello, el cuerpo técnico albo ha recomendado a sus jugadores mantenerse en actividad para llegar bien al inicio de los trabajos.

"Los chicos se entrenaban hasta que se suspendió el campeonato. Pero les seguimos inculcando que se muevan un poco, más allá que no es lo mismo. Cuando vengan lo único que vamos a lograr es que no estén deteriorados, vamos a arrancar paulatinamente, con tranquilidad para ir poniéndolos bien. Se habla para terminar la Concacaf Champions a finales de julio, más campeonato de Liga a finales de agosto, alrededor del 25 de junio habría que arrancar (la pretemporada), siempre que no pase nada y que esto se alargue", inició contando en entrevista con Walter Safarián para Puro Fútbol.

No pasa por su mente dirigir en Argentina

"Pensás en algún momento volver a dirigir en Argentina? Le consultaron a Troglio y lo tiene claro.

"Yo siento que no tengo cabida en Argentina, no me veo con cabida. Cuando me fui de Gimnasia estuve en una lista de varios equipos y no fui elegido, cuando uno cree que a lo mejor tiene una trayectoria o reconocimiento", agregó.

Troglio considera que su forma de ser le ha pasado factura en el fútbol de su país.

"En Argentina me ha jugado para atrás mostrarme como soy; alegre, jodo. A lo mejor hoy buscan a un tipo que vista de traje, con antiojitos, una carpetita, que camina raro y habla raro. Yo no reniego de eso, estoy feliz, siento que me tuve que abrir otros caminos donde salir campeón, me empezaron a mirar en México y Estados Unidos. La pegué en eso, pero no veo lugar en Argentina porque dirigen los mismos. Veo difícil la posibilidad", remarcó.

En Olimpia encontró lo que buscaba: tranquilidad. Por ello ha decidido no volver a dirigir al equipo de sus amores; Gimnasia de la Plata.

"Acá siento mucha calma, eso que hacía cuatro años no salía campeón y lo necesitaba. Es distinto, estuve en Gimnasia, el club que supuestamente me ama, salimos subcampeones de Copa Argentina eliminando a Boca y a River, y tres partidos después me voy echado como una rata".

"Cuando te echan, todos tenemos miserias, defectos y virtudes. Cuando te echan te cuentan todas tus miserias y siempre salgo malherido. Un tema que lo veo lejano (volver al banquillo), a cualquier equipo de Argentina menos Gimnasia. Prefiero verlo del otro lado. Ya no quiero salir malherido de un club que uno ama tanto. Prefiero que me pase en otro club, donde soy ave de paso", cerró.