Rambo de León: “Pinto solo vino a hacer desastres, cuántos millones se llevó sin haber hecho un carajo”

Julio César de León siempre ha sido un hombre de polémica y en muchas de esas oportunidades con mucha razón en sus declaraciones. Esta vez el exseleccionado nacional se unió a las críticas hacia Jorge Luis Pinto y no lo perdonó.

Primeramente Rambo habló sobre esos federativos que colocan jugadores en selecciones nacional priorizando sus intereses monetarios.

“La mayoría sí, máximo por el interés de los equipos grandes. Yo entiendo que ellos tienen que ver sus intereses, pero pienso que ya cuando se trata de la selección es un fracaso, en los equipos lo pueden hacer, pero en la selección ya no. Se ha hecho algo monetario, ya no hay lealtad para el rendimiento, ahí influye Motagua, Olimpia, y España y un poquito Marathón", inició contando al portal futbolcentroamerica.

Asimismo recuerda cuando no le dieron oportunidades de estar en la Selección Nacional durante el proceso con Luis Fernando Suárez y menos con Pinto Afanador.

"Yo fui campeón goleador de Platense en el 2014 (antes del mundial de Brasil), pero vos sabes, yo toqué teclas que no tenían que haberse tocado, sobre todo cuando se trata de venir a invertir en bases menores. Eso no les gustó a algunos federativos, me pusieron una cruz y los técnicos cobardes que estuvieron no tuvieron personalidad de llamarme".

La crítica se hizo más dura tras avanzar la plática y Rambo de León no se anduvo con rodeos para emitir sus declaraciones en contra del exmandamás de la Bicolor.

"Indudablemente. Tiene más personalidad el perro mío que Pinto. Es más valiente un ratón delante de un gato que Pinto ante los federativos. Yo lo respeto, él tiene su capacidad, pero acá nunca demostró personalidad, le faltó el respeto a uno, relegó y minimizó a otros jugadores, mientras que otros se callaron y se quedaron con la cola entre las patas. Yo le pedí una oportunidad a través de la prensa de unos dos partidos a ver si tenía el nivel. Pero yo era mata negocio para algunos federativos que querían vender jugadores".

Además terminó opinando sobre el tema Carlo Costly y haciendo énfasis en el salario que recibía Jorge Luis Pinto durante estuvo al mando de Honduras.

“A Costly hay que apoyarlo, ha sido tanto lo que nos ha dado. Lo que diga Pinto sale sobrando. En el barrio cuando venís y fallas un gol, se dice ‘la cagó’. Pinto solo vino a hacer desastres, con lo que ganaba se podía traer un mejor entrenador y otras cosas más importantes... ¡Dios santo! 50 mil dólares, un millón y medio de pesos mensuales, cuántos millones se llevó sin haber hecho un carajo, sin haber dejado nada. ¿Dejó jugadores hechos? No dejó nada. ¿Les enseñó algo? No les enseñó nada", cerró.