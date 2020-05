Esposas de Maynor Figueroa y Boniek García revelan imperdibles anécdotas de sus familias

Ivania Reyes y Sandra Norales, esposas de Boniek García y Maynor Figueroa respectivamente, platicaron con Diez mediante una transmisión en vivo de Facebook y Youtube. Ambas se encuentra junto a su familia en Houston y ahí compartieron junto a sus esposos e hijos el Día de la Madre.

La plática estuvo interesante ya que Reyes y Norales contaron anécdotas sobre sus esposos e hijos. Sandra Norales comenzó hablado de su hijo mayor, Keyrol Figueroa, joven que está en las infereriores del Liverpool de Inglaterra.

VER: EL ÚLTIMO DUELO QUE TUVO MAYNOR FIGUEROA CONTRA CHICHARITO

“Hay potencial, con Keyrol vamos ahí vamos paso a paso. Ojalá que en unos tres o cuatro años lo tendremos con buenas noticias, está en un proceso y ahí vamos. Keyrol ha estado conmigo en Inglaterra, hay momentos donde es un poco cansado, cualquier sacrificio que uno hace va a valer la pena. Empecé a pensar en qué es lo que Keyrol quería, ahora ya tiene dos años de estar en Inglaterra”.

Y agregó: “Maynor en Estados Unidos, yo mitad y mitad. En algunos momentos uno deja de compartir ciertos momentos con ellos, el sacrificio es por los sueños de ellos. Dejo a un lado el punto de Sandra para pensar en Maynor y mis hijos. Cuando uno está solo la hacemos de magos porque no tenemos a nuestros esposos”.

La relación entre Sandra Norales e Ivania Reyes es tan buena que incluso Ivania en ciertos momentos le ha cocinado a Maynor, así lo detalló la compañera de hogar del capitán de la Bicolor. “Por el tema de tanto movimiento de Maynor decidimos que ellos (los hijos) estén estudiando en Inglaterra. Con Maynor claro me toca que él coma saludable, muchas veces Ivania me ha tenido que ayudar con la comida de Maynor y ha sido de gran ayuda”.

“Maynor es muy estricto a nivel deportivo, es muy disciplinado con sus hijos. A veces me duele cuando está entrenando a los niños y él se lo toma de manera muy seria. Maynor me pregunta cosas del juego y yo a veces le digo cuando veo que quizás no juega bien”, terminó contando Sandra Norales.

IVANIA, EL PILAR EN LA VIDA DE BONIEK

Ivania en tanto contó varios momentos vividos con los gemelos, niños que son muy queridos en Houston y que ya se declararon seguidores del Motagua. “Es un poco difícil y más cuando llegas a una ciudad donde no conoces a muchas personas. Una madre siempre saca fuerzas para que te rinda el tiempo y más que todo con los pequeños y sin descuidar al esposo. La familia es la base, ser esa ayuda en el hogar donde nos corresponde. Quizás quisiera un tiempito para mí, pero no sale ese tiempo”.

Acerca de esa forma de ser de los gemelos y lo mucho que los quieren en Houston, Ivania detalló que muchas veces la gente se toma fotos con ellos y no con el papá.

“Ha sido una conexión con la gente y es que ellos se dan a querer bien fácil. A veces está el papá y a quien le piden fotos es a los niños y no a Boniek, él lo que dice es 'quién es el famoso aquí', mis hijos ya se acostumbraron al modelo que lleva su papá. Mis hijos se saben todos los nombres de los jugadores, por ejemplo cuando vino Chicharito sabían quién era y dijeron que querían una foto con él. Ambos son aficionados al fútbol y lo disfrutan viendo”.

De igual manera Ivania recordó cuando sus hijos querían una foto con Zlatan Ibrahimovic, pero lamentablemente no se dio la oportunidad. “Ibrahimovic iba con su seguridad, en todos los juegos que él vino es así, nadie se puso tomar una foto con él. El protocolo de seguridad era grande cuando vino”.

“Lo mismo pasó con Alex Morgan cuando vino. Esa vez ella pidió que cerraran por donde iba a pasar, pero creo que estaba enojada porque habían perdido con el equipo de acá. Estaba Marta la brasileña pero ella estaba tranquila”, siguió rememorando la esposa de Boniek García.

Para finalizar, Ivania Reyes contó lo que sucedió cuando nacieron los gemelos y la decisión que tomaron junto a Boniek García.

“Cuando Boniek tenía un año en el equipo ya se había ganado a la gente y era como el jugador estrella. Cuando se enteran que yo estoy en el hospital para tener a los niños el técnico le dice a él que no se preocupe y que primero es la familia. Nacieron los niños y a la hora recuerdo que Boniek le preguntó al técnico si podía viajar, viajó a las 6:00 am y era sábado, al domingo era una final y él anotó el gol del gane. Él vio nacer los niños y luego se fue, lo tenemos como un bonito recuerdo”, finalizó.

VER TRANSMISIÓN EN VIVO CON SANDRA NORALES E IVANIA REYES: