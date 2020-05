Johnny Calderón ahora trabaja en construcción: "Estaba metido en el mundo del alcoholismo"

El no tomar buenas decisiones cuando se está en el fútbol puede hacer que la termines antes de tiempo, ese es el caso de Johnny Josué Calderón Guity, quien tuvo que dejar el fútbol y ahora se dedica a la construcción en La Ceiba, Atlántida.

El que fue jugador del Olimpia, Real España y Vida, además seleccionado nacional, tuvo que colgar los tacos a una corta edad debido a que era una persona que tenía problemas de alcohol.

La vida profesional como futbolista no es fácil para algunos, a veces el tener un buen salario hace que se cometan muchos errores, eso los va alejando hasta al final terminar sin ahorros y desperdiciando gran parte de su vida.

Johnny Calderón, como fue conocido en su paso por la Liga Nacional de Honduras, comenta en una entrevista a Diario Diez de lo malo que hizo en su corta carrera en este deporte y que ahora su vida ha dado un gran giro.

¿QUÉ FUE DE JOHNNY CALDERÓN?

"Me retiré por una mala decisión porque estaba metido en el mundo del alcoholismo, después me tocaba estar viajando a los Estados Unidos a trabajar de pintura y a jugar en Ligas Burocrática".

El ex lateral izquierdo que levantaba de los asientos a muchos cuando desbordaba por dicha banda comenta que ya logró superar esa oscura etapa y que ahora es un hombre nuevo. Además revela que estuvo a punto de quitarse la vida.





"Llegué a tocar fondo, caí en depresión porque perdí todo por mis malas decisiones, vivía en un mundo malo y llegue hasta pensar en suicidarme porque ya había perdido mis sueños, mis anhelos, caminaba sin destino y sin dirección", comentó.

Siguió. "Una noche pensé en cómo quitarme la vida porque ya no le encontraba ningún sentido, ni el alcohol, mujeres, discotecas y amigos llenaban ese vacío que sentía. Pero esa misma noche tuve un encuentro con la presencia del señor y en ese cambió mi vida, aquello que estaba muerto recobró vida. Dios me cambio y me restauro".

Calderón acepta que siendo jugador de Olimpia y Real España ya tenía ese problema con la bebida y que podía controlarlo porque se mantenía ejercitándose. "En esos años tomaba más pero no se notaba porque siempre trataba de rendir en los partidos".

También explica cómo fue que se dio la salida de ambos clubes. "La verdad no fue por eso, de Olimpia me sacaron los que tenían cuello y de Real España fue porque se me termino el contrato, pero en llego en profe 'Chelato' pidió que me renovaran, pero yo no llegué porque me estaban debiendo un dinero que sabía que estaba fijo, yo estaban en La Ceiba y decidí quedarme bebiendo y no regresar".

Johnny Calderón aseguró que 'El fútbol no me dejó dinero, derroché mucho, solo una buena experiencia de vida para poder ayudar a otros a que no cometan el mismo error que un día cometí".

SU NUEVO EMPLEO

"Hace cinco años le sirvo al señor y hace un año levantamos una micro empresa de construcción y remodelaciones de casa con mis hermanos, confiando en Dios que llegaremos muy lejos de su mano. Gracias a Dios se nos están abriendo puertas".





Siguió. "Sabemos que este es un proyecto a largo plazo, pero sin duda alguna en el fútbol ganaba muy bien".

Cerró hablando sobre el salario más alto que tuvo en el fútbol y fue cuando pasó al Real España en el 2011. "Llegue a ganar los 80 mil lempiras".

Ahora la vida del ex jugador del Olimpia, Real España y Vida es en la construcción, en Honduras se le conoce más como 'albañil'.