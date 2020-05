Alex Güity y Ricky Barrios se unen para sostener a su madre y hermanos en esta crisis

La crisis por la pandemia del coronavirus y la suspensión del campeonato, son dos razones que se han sumado a los jugadores de la Liga Nacional para mantenerse alejados de los terrenos de juego, pero sin perder el ritmo físico.

Te puede interesar: Wilfredo Guzmán asegura que los clubes son responsables de sus finanzas y no la Liga Nacional

Cierto jugadores del Olimpia poseen un mejor estatus que otros y cuando con los recursos necesarios para tener un mejor nivel de vida. Alex Güity, portero juvenil del Olimpia, es uno de los que menos ganan y durante esta pandemia busca la manera de no perder su forma.

"En la casa hago ejercicios y mis hermanos me ayudan. Uno más o menos tiene una noción de los trabajos físicos, resistencia para portero.Yo me pongo a hacerlos para no perder el ritmo", contó.

Otro de los aspectos que han entrado en juego en este época son los temas salariales, situación que ha afectado a varios futbolistas, ya sea porque los equipos no les han pagado y otras que su salario es muy bajo.

Güity, al igual que otros jóvenes en el Olimpia forman parte de poseen menos ingresos, pero con lo ganan y la puntualidad que ha tenido club merengue, hasta la fecha no presenta dificultades.

"Gracias a Dios el equipo ha resuelto, nos han tenido al día y no nos han dejado en ese sentido, nos están pagando y eso me ha ayudado bastante con la familia. Gracias a Dios hasta el momento hemos estado bien y del equipo nos han dicho que nos van a seguir apoyando".

El portero del Olimpia siempre cuenta con el carriño de su familia que lo apoya en los juegos. Aquí su hermana menor saltó al terreno de juego.

Unidos en familia y con el respaldo de su hermano Ricardo Barrios, la situación se le hace menos pesada a Alex, ya que deben velar por su madre y a sus otros tres hermanos.

"Ricky (Ricardo Barrios) está con el Juticalpa y gracias a Dios le solventaron un dinero que le debían y él ha colaborado. Yo con lo que me paga el equipo y así por lo momentos estamos bien".

Sin gozar de muchos lujos y ajustándose lo necesario, meta de los merengue asegura que el presupuesto se invierte en lo más primordial. "Se sale bien ajustado, pero nos adaptamos al presupuesto y primeramente Dios, cuando logre firmar contrato pueda mejorar".

JUGADORES, TÉCNICO Y DIRECTIVOS LES TENDERÁN LA MANO

Debido a la dura situación que enfrenta el país y el fútbol no es la excepción, en el Olimpia se están organizando para darle una mano solidaria a los jugadores del plantel que menos ingresos tienen.

"Jerry (Bengtson) ya habló con nosotros y pesa pendiente de todos. El puso en el grupo (chat del Olimpia) que se había llegado a un acuerdo con los directivos que los que tenemos un sueldo menor, nos iban a apoyar. En estos días van avisar como se va quedar".

Cerca de dos meses lejos de los entrenamientos, la amistad y el compañerismo en el campamento merengue se extraña. "Hace falta convivir con el compañero, entrenar, ya que uno está muy acostumbrado y para mí es como una distracción cuando llega la noche porque nos conectamos para jugar".

Pese a estar lejos de los amigos en los entrenamientos del Olimpia, Alex Güity se mantiene en contacto con ellos y hasta arman sus partidos virtuales. "Cuando me levanto hago un poco de ejercicio en la casa, también en la tarde hago y en la noche como hicimos un equipo en FIFA con Carlos (Pineda), Jorge (Álvarez) y jugamos partidos en línea".

Además cuenta que: "Es Fifapro y se juega 11 contra 11 en línea, cada quien en su puesto. El puerto de portero es complicado y a veces se me van unos goles ahi jajaja, pero para "rigiar" está bueno".

OLIMPIA YA REALIZÓ LABOR SOCIAL Y GÜITY FUE PARTE

Alex Güity se sumó a la entrega de viveres que recolectaron los jugadores para las personas más necesitadas en la capital.

Durante este tiempo que ha durando la pandemia por el coronavirus, son muchos los jugadores que se han sumado para dar una manos solidaria. Olimpia no se quedó atrás con su apoyo.

Alex Güity no se quedó atrás y con su presencia demostró que no se necesita solo tener dinero, sino que un gran corazón para ayudarle a los más necesitados.

"Fue un idea que surgió en el equipo y Jerry (Bengtson) como capitán dijo que nos pusiéramos de acuerdo en hacer un contribución y hay una organización que se llama Árboles de Justicia que ayuda a la gente que no tiene. Yo me llevo con uno de los organizadores y los compañeros me dijeron era bueno. Yo fui con ellos a repartir la comida".

Luego de andar brindado una mano solidaria con parte del equipo de utilería del equipo, el meta del Olimpia lo recuerda con alegría. "Fue un bonito gesto y gracias a Dios que se pudo llegar a muchas familias".

CONTINUIDAD DE SU RENOVACIÓN SIGUE PENDIENTE EN EL OLIMPIA

Con la lesión de Harold Fonseca y Edrick Menjívar, la oportunidad se le presentó a Alex Güity en el torneo, pero la cancelación del mismo le privó de seguir defendiendo el marco de los merengues.

"En mi caso yo hubiera podido seguir teniendo un poco de partido seguidos, pero Dios sabe lo que hace y yo lo tomé con tranquilidad. Es una pandemia y primero está la salud. Uno tiene que seguir trabajando y primeramente se den las cosas adelante", asegura el meta.

En casa lamentaron que se le cortara la oportunidad."Mi mami estaba emocionada porque me iba tocar jugar seguido, pero ella me dice: "Por algo pasan las cosas y que siga trabajando para cuando se dé una oportunidad".

Más allá de las oportunidades y sueños que pueda tener el juvenil portero del Olimpia, la mayor preocupación en este momento podría ser su renovación de su contrato, ya que el suyo dura hasta el mes de junio. "Ya se me termina el contrato en junio y espero poder renovar con el club".