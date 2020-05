Carlo Costly revela que quiere ser técnico tras el retiro y detalla cómo sería su estilo

Carlo Costly recordó muchas cosas de su carrera y nuevamente sacó a relucir los episodios con Jorge Luis Pinto Afanador. El exseleccionado nacional empezó rememorando la promesa que le hizo a su madre cuando él era pequeño tras ver muchas derrotas de Honduras ante la Selección de México.

“Cuando era niño yo miraba perder a Honduras contra México y yo le decía a mi mamá: 'Ya vas a ver que un día voy a jugar fútbol y le voy a ganar a estos cabrones'. Cuando pasó el Aztecazo ella estaba llorando de la emoción y me lo recordó en ese momento. Cuando llegue a la Selección te voy a dar un 'aztecazo', te lo prometo”, inició contando al programa Con Pineda Chacón.

Sobre qué hará tras retirarse del fútbol, Carlo Costly dejó en claro que tiene la idea de prepararse como entrenador y es algo que espera cumplir.

“Gracias a Dios hemos trabajado en unos proyectos que tenemos, quiero ser entrenador. Sé que es complicado, saca canas verdes y la verdad quiero comenzar una etapa como entrenador. Lo he estado platicando con el profesor de Platense que es el que me ha estado diciendo cosas para ser técnico”.

De manera jocosa detalló cómo sería sería su estilo siendo técnico, algo muy diferente a lo que fue Jorge Luis Pinto, cafetero con el cual no hubo una buena relación.

“Lo que yo quiero es plantear lo que uno vivió como futbolista. Si un jodido viene acá y anda trasnochando o bebiendo, si me la rompe en el partido está bien, que me resolvás acá y no me contaminés a la gente. Pinto es increíble, insoportable... Yo pensé que iba a ser diferente, es un tipo arrogante, sospecha de todo mundo y uno no puede estar hablando porque piensa que uno está hablando de él”.

EPISODIO CON EL PREPARADOR FÍSICO:

Carlo Costly terminó recordando un episodio donde Pinto tuvo una discusión con Gilberto Arenas, en ese momento el preparador físico de la Bicolor.

“Él (Pinto) se peleó con su preparador físico y le dijo “malparido”, nos dijo que aquí íbamos a trabajar. El mismo preparador físico le dijo que veníamos de un partido exigente contra Real España cuando estaba en Olimpia. Yo estuve más que todo por mi país, porque quería el bienestar de la Selección, por el ejemplo que yo daba en la Selección y por eso me callaba”.

Y terminó contando: “Siempre andaba enojado, una vez me quiso humillar frente a todo el grupo y son cosas que no tienen que pasar siendo técnico. Cuando me llamaron la primera vez con él nos reunimos en Comayagua y frente a todos él preguntó si yo extrañaba a la Selección. Yo le dije que no la extrañaba porque se había contagiado el ambiente, todo mundo se quejaba y nadie lo decía”.