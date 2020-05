Martin 'Tato García: "Vargas se sacó un billete y me dijo 'tomá, sos un muerto de hambre'"

Martín 'Tato' García, actual entrenador del Danubio de la primera división de Uruguay, charló para Diario Diez mediante las plataformas de Facebook Live y Youtube, fue en dicha entrevista que tocó diversos temas.

El estratega uruguayo habló de su paso por el Real España y sobre su salida en el 2019, también se refirió a los problemas que tuvo con el argentino Héctor Vargas, a quien aseguró que si lo hubiese visto en alguna parte lo retaría a los golpes.

'Tato' aceptó que tuvo ofertas de equipos hondureños luego de su salida del Real España, uno de ellos fue Olimpia, además comentó que si llegara a llevarse a dos jugadores hondureños para su país sería a Jhow Benavídez y Michaell Chirinos.

¿REGRESAR A REAL ESPAÑA?

"Sería en un futuro, ahora Real España tiene entrenador y un amigo mío, ya le dio la Copa Premier, la seguimos como hemos visto los de la Liga Nacional, no me desligué del equipo, en un futuro seguro que vamos a volver"

FINAL COPA PRESIDENTE

"La noche anterior que estábamos para jugar ante Platense yo decía que quería levantar esa copa, no se dio, me quedó esa espina de darle ese otro trofeo al club"

SU SALIDA

"Nosotros presentamos el nuevo proyecto en una reunión, la idea era exportar un jugador por año, hicimos debutar a siete juveniles, Real España tenía en las selecciones menores, por ahí no íbamos por el mismo camino entre nosotros y el club y por eso preferimos dar un paso al costado"

CON HÉCTOR VARGAS

"Recuerdo todo, yo soy una persona respetuosa y más con los colegas, lo vivo con mucha intensidad, pero siempre respeto, después de ser un entrenador soy una persona. Hay valores, siempre voy a decir las cosas de frente, el tema con Vargas a veces lo agrandaba un poco la prensa, la actitud de él que no me gustó para nada es en el partido de vuelta de semifinales en el Olímpico que se jugó sin público, esa vez se sacó un billete y me dijo 'tomá, sos un muerto de hambre', esas son las cosas que uno no perdona, me hubiese gustado encontrármelo en algún lugar" ¿Se hubiese ido a los golpes? "No tengo ninguna duda"

"Con Diego (Vázquez) tengo una buena relación, no importaba el resultado siempre nos dábamos un abrazo al final del partido, con Vargas ese día creo que se podían haber arreglado las cosas, después de pasó eso yo quedé con mucha bronca y muy dolido"

"Si la idea era desconcentrarme creo que no lo logró porque en esos años lo dejé afuera de todo, si vamos a las estadísticas la mayoría de veces los eliminamos nosotros"

¿VARGAS ES UNO DE LOS MEJORES TÉCNICOS DE HONDURAS?

"No podría hablar porque nunca lo vi trabajar, yo siempre digo que no todos los entrenadores tienen éxito"

CUANDO FUE CAMPEÓN

Yo me encontré a un aficionado en el supermercado y me dijo 'profe si usted saca campeón a la máquina con estos troncos usted es la mera ve...' luego me lo encontré y corrió a abrazarme, le dije que lo lograría"

OFERTAS DE OTROS EQUIPOS DE HONDURAS

"Después de mi salida de Paraguay tuve dos llamados de dos equipos de Honduras, no llegamos a un acuerdo, uno porque el proyecto no era grande y el otro fue por lo económico. Lo de Olimpia no fue falso, yo tuve un par de contactos con empresarios".