Diario Diez participó en la cumbre mundial de prensa deportiva

En la cumbre mundial de prensa deportiva liderada por Diario Marca con los principales diarios deportivos del mundo, entre ellos Diario DIEZ, se analizó el duro momento que viven los medios de comunicación y la forma de cómo han tenido que reinventarse durante esta pandemia del coronavirus.

¡Sin escupir ni sacudirse la nariz! Las medidas que se adoptarían para la reanudación del fútbol

Son 16 periódicos especializados los que participan en el foro que debatirá hasta el día jueves sobre la temática y lo que se le viene al fútbol postcoronavirus.

Olé de Argentina, Récord de México, Líbero de Perú, El Tiempo de Colombia, Lance de Brasil, A Bola de Portugal, Líder de Venezuela, La Gazzetta de Italia, The Guardian de Inglaterra, Récord de Portugal, Nemzeti de Hungría, Bild de Alemania, L’Equipe de Francia, The Star de Kenya, Diez de Honduras y por supuesto el anfitrión, Marca de España, son los 16 periódicos que se encontrarán en este debate.

En esta primera charla, formaron parte DIEZ (Honduras), Líbero, Récord, El Tiempo de Colombia y Marca.

Todos concuerda que la crisis ha dejado claro que el periodismo sigue más vivo que nunca, pero tendrá que reinventarse manteniendo su esencia. También que el balompié no será el el mismo tras la pandemia.

"El fútbol no va a ser igual ni para los futbolistas. También para los medios, ahora habrá más restricciones para las coberturas, menos personas. Pero como periodistas tenemos que reinventarnos,aunque parezca diferente, es la verdad que no va a cambiar la esencia del periodismo. Seguirá siendo la misma, pero las plataformas hacia donde se distribuyen son las que no cambian", Nahún Aguilar de DIEZ.

11:46 ¿Es lo mismo el fútbol sin aficionados? Cómo lo ven los medios.

"Antes de abandonar el papel, nos preparamos en la parte digital. Nuestras audiencias son importantes, nos ha ido muy bien. En esta etapa todos los periódicos han tenido un golpe económico, ¿qué nos toca? reinventarnos y en DIEZ lo hemos hecho. Producimos nuevos segmentos, como los Facebook live, que han generado importante información y revelaciones. Nos hemos involucrado en la plataforma YouTube y con contenido en Tik Tok. Trabajamos en foros desde hace varios días, charlas como lo ha hecho Marca, Olé. Lo importante es no quedarse con los brazos cruzados, haciendo lo mismo, el punto comercial necesita nuestro apoyo", Nahún Aguilar de DIEZ.

11:30AM En el foro se debate en este momento la crisis que genera la pandemia en el negocio impreso vs el digital.

"En DIEZ el 100% de nuestro equipo se trasladó a su casa. La adaptación fue muy buenaa la forma de manejar la plataforma digital. Hasta el momento todo ha caminado bien. Al final la calidad es lo que nunca debe cambiar a pesar de cualquier cosa que suceda, de las reinvenciones que vengan, la calidad es innegociable", Nahún Aguilar, director de Diario DIEZ.

10:21AM Líbero de Perú y Diario DIEZ explican cómo han afrontado las redacciones la crisis.

11:10AM Olé de Argentina, El Tiempo de Colombia y Récord de México exponen en este momento cómo viven la crisis por el coronavirus.

11:00AM Inicia la cumbre mundial de prensa deportiva.