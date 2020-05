Futbolista turco mató a su hijo de 5 años que tenía coronavirus: "Lo asesiné porque no me gustaba"

Un jugador de fútbol turco admitió haber asesinado a su hijo de 5 años, 11 días después de que las autoridades dictaminaron que la muerte del niño se debió a dificultades respiratorias sin sospechar el crimen.

Cevher Toktaş jugador del equipo turco Bursa Yildirim, ingresó a su hijo en un hospital de Bursa, en el noroeste de Turquía, el 23 de abril, después de tener tos y fiebre alta.

Los médicos del hospital pusieron rápidamente en cuarentena al niño y al padre, ya que el niño de 5 años mostró síntomas característicos de COVID-19.

Ese mismo día, Toktaş llamó a los médicos a la habitación y dijo que el niño tenía dificultades para respirar. Los médicos llevaron al niño a la unidad de cuidados intensivos, pero falleció menos de dos horas después.

Con dificultades respiratorias comunes en los pacientes con COVID-19 y sin sospechar el crimen, las autoridades dictaminaron la muerte del niño como una muerte natural. Pero 11 días después del incidente, Toktaş fue a una estación de policía local para admitir su crimen.

Cevher Toktas, del equipo turco Bursa Yildirim, confesó haber matado a su hijo de cinco años: “Nunca amé a mi hijo. La única razón por la que lo maté es porque no me gustaba. No tengo ningún problema mental”.

"Presioné una almohada sobre mi hijo que estaba acostado boca arriba. Durante 15 minutos presioné la almohada sin levantarla. Mi hijo estaba luchando durante ese tiempo. Después de que dejó de moverse, levanté la almohada. Luego grité a los médicos para evitar cualquier sospecha sobre mí", decía su declaración policial.

Cuando se le preguntó sobre su motivo, Toktaş dijo que mató a su hijo porque simplemente "no lo amaba".

"Nunca amé a mi hijo menor después de que él nació. No sé por qué no lo amé. La única razón por la que lo maté ese día es porque no me gustaba. No tengo ningún problema mental", dijo.

Después de su confesión, Toktaş fue arrestado y será juzgado por "asesinar a un pariente cercano", castigado con cadena perpetua. Las autoridades también dictaminaron que el cuerpo del niño fuera exhumado para la autopsia.