Roberto Moreira pone como prioridad a Motagua y revela su propuesta económica

Roberto Moreira, delantero paraguayo del Motagua, descartó viajar a su país y dice que se quedará en Honduras y que su prioridad es renovar con los azules. Por ello está dispuesto ceder en la parte económica.

Edy Vásquez: El auto desecho donde murió, su contagioso baile, el llanto desconsolado de Emilio Izaguirre y su título con Motagua

"Hemos decidido con la familia quedarnos en Honduras, no hemos renovado. Pero optamos por quedarnos y cuidar a nuestros hijos, no hacer un viaje y exponerlos. Estamos hablando con el club, voy a poner de mi parte para quedarme. Falta que se oficialice la renovación", inició contando en entrevista al programa SB Deportes.

¿Ya hay acuerdo con el club? "Hablamos antes de que pasara todo esto, me pidieron la propuesta y allí se había quedado. Con la situación no se puede charlar mucho, pero hemos hablado. Entiendo todo, estoy haciendo todo de mi parte para llegar a un acuerdo. Obviamente no se puede hablar mucho de cuando va a iniciar el torneo ni del tema de salarios que son temas puntuales que se tienen que hablar".

Moreira llegó en 2018 a Honduras y ya ha conquistado dos títulos de Liga Nacional. No se ve vistiendo otra camisa.

"En este momento la prioridad es Motagua, estamos bien, cómodos. Uno ha conseguido cosas importantes y le tiene cariño al club, cuando uno se siente bien en un lugar debe hacer todo para quedarse. De mi parte está todo, la dirigencia también tiene buena disposición, creo que vamos a llegar a un acuerdo".

Revela su propuesta económica

El atacante paraguayo no tuvo problema en revelar la propuesta económica que ha solicitado al Motagua.

"Mi propuesta es fácil. No pido nada exagerado, lo normal, mantener lo que venía ganando. Lo digo porque uno entiende la situación y debe tratar de hacer lo posible para quedarse".

No esconde que lo han llamado agentes de su país. "Me han hablado representantes de Paraguay, allá han mejorado las cosas. Están organizando para tomar las precauciones para que vuelva el fútbol a finales de mayo. Pero como dije: en este momento no estoy dispuesto a salir del país".