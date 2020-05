Muere por Covid-19 Sub Comisionado de Policía Jaime Barahona, contagiado en su labor

Alarmadas se encuentran las autoridades policiales al confirmarse la primera víctima de esta institución que muere producto del Covid-19 y se trata del Sub Comisionado Jaime Barahona Oseguera quien estaba asignado a la Metropolitana #2 de San Pedro Sula.

Desde la semana pasada, medios de comunicación reportaron que el Sub Comisionado Barahona estaba ingresado al dar positivo de la enfermedad; esto molestó a las autoridades luego que se revelara el nombre del paciente y emitieron un comunicado.

Este día, el Ministerio de Seguridad confirmó su deceso lamentando su baja. "Con profunda pena se confirma el deceso del Sub Comisionado de Policía, Jaime Manfredo Barahona Oseguera, quien se desempeñaba como Sub-jefe Metropolitano #2 con sede en la ciudad de San Pedro Sula".

"El Sub Comisionado Barahona Oseguera fue ingresado como paciente positivo de Covid-19 a un centro médico desde el pasado 5 de mayo y se reportó el fallecimiento en las últimas horas", dice el comunicado emitido por la Policía.

“Durante una semana, el Sub Comisionado Barahona luchó por su vida, pero hay que recordarle a la población que está enfermedad es una realidad y no mira condición de ningún tipo”, expuso uno de los médicos que trató al jefe policial en el hospital Militar de Tegucigalpa.

Uno de los médicos que lo atendió en el Hospital Militar de Tegucigalpa, lamentó que la víctima no tenía enfermedad base y esto genera preocupación. “No tenía ninguna enfermedad base, era un militar, tenía un corazón sano, un pulmón sano, hacía ejercicios a diario y en seis días esta enfermedad acabó con él. El hecho de que no tenga alguna enfermedad previa, no lo salva de esta enfermedad previa”, siguió explicando el galeno en el Hospital donde falleció el Sub Comisionado Barahona.