El complejo de inferioridad de Coito y de los Cobos para enfrentar a México

Orlando Ponce Moraza

La Concacaf maneja en su abanico de opciones varios escenarios para la eliminatoria rumbo al Mundial de Qatar, todo derivado por la crisis sanitaria y restricciones en las movilizaciones locales e internacionales que está provocando el Covid, las que ya tienen muy preocupados a varios.

Por más que el mandamás de la Concacaf, Víctor Montagliani, suelte algunas prendas, el panorama es muy confuso y no se despejarán las dudas hasta tanto no exista una comunicación oficial de la Confederación, lo que no sabemos si eso será pronto o habrá que esperar algunos meses.

Las teorías son diversas, aunque por lo que ha soltado Montagliani, no habría la acostumbrada hexagonal que viene disputándose desde las eliminatorias a Italia 90.

Antes se desarrollaba la fase final en una sola sede, así fue como Honduras se benefició para conseguir en Tegucigalpa la primera clasificación a un mundial de selecciones mayores.

En el tablero de ajedrez se contempla cambiar la hexagonal por tres cuadrangulares a visita recíproca, jugándose todas al mismo tiempo en el 2021, eso para hacer más rápida la competición.

Con ese escenario, la Concacaf le daría un puesto automático a los ocho mejores del ranking FIFA, hasta marzo 2020, siendo ellos México, Estados Unidos, Costa Rica, Jamaica, Honduras, El Salvador, Canadá, Curazao o Haití. Se sumarían a las cuadrangulares finales los mejores cuatro de una larga eliminatoria de 29 selecciones restantes, entre ellas Panamá y Guatemala, de la región centroamericana.

De acuerdo a información a la que tuvimos acceso y que faltará que la Concacaf la oficialice al comité de Competiciones de la FIFA para la Copa del Mundo de Qatar 2022, el primer lugar de cada cuadrangular obtendrá su boleto para el Mundial en referencia y los dos mejores segundos lugares jugarán un repechaje.

El ganador de ese repechaje disputará partidos de repesca contra una selección de un continente que determinará la FIFA.. Ese repechaje, como el que Honduras realizó en el 2017, ante Australia, y que nos dejó colgados del árbol de Rusia 2018, historia que contaré en otro blog ,ya que fue absolutamente vergonzoso lo que se dió para esos encuentros.

Pero volviendo al asunto de las próximas eliminatorias mundialistas, es lamentable como ha brotado el complejo de inferioridad del técnico uruguayo Fabián Coito y del mexicano Carlos de Los Cobos, encargados de las selecciones de Honduras y El Salvador .

Coito, quien lleva varios meses de confinamiento en su natal Uruguay, en diferentes entrevistas, ha manifestado que México está muy arriba del resto de selecciones de la región y que si se dieran cuadrangulares preferiría mejor a Estados Unidos.

Al igual que el uruguayo, el mexicano De los Cobos, en una entrevista que nos concedió para Extraliga en el Grupo América, también colocó a México fuera del alcance.

A ambos les recomiendo como tarea diaria ver todos los partidos de Gerardo Martino con la selección mexicana, incluyendo la última Copa de Oro en la que el Tata se dio cuenta que no tenía la lámpara de aladino, ni las estrellas de David.

Se imagina usted cómo reaccionarán los jugadores que dirigen estos dos técnicos si les tocará enfrentar a México en la fase final de las eliminatorias con el mensaje de sus técnicos que los mexicanos no tienen rival.

No sería extraño ver futbolistas hondureños "muertos" del miedo y más nerviosos que un testigo falso para salir a la cancha como en los Mundiales de Sudáfrica y Brasil.

En el fútbol hondureño eso del pánico escénico y el complejo de inferioridad es muy común en muchas personas en diferentes actividades.

Recuerdo cuando yo era un párvulo como les llenaron de miedo la cabeza a los futbolistas en las eliminatorias para Italia-90, Estados Unidos 94 Francia 98, en ciertos partidos, no en todos aclaro. Lo mismo para Japón y Corea y Alemania -2006.

Por eso yo resaltó cuando por primera vez se le ganó a México en una eliminatoria mundialista en septiembre del 96 en el Morazán. Desde entonces los mexicanos no han vuelto a ganar en Honduras un partido de eliminatoria, incluso ya se les pudo ganar en el propio Azteca. Se vencieron los malditos temores.

Las escuelas de los colombianos Reinaldo Rueda y Luis Fernando Suárez, las dos eran amárrate de visitantes, pero el lenguaje en ningún momento, para los medios y futbolistas, era de sentirse menos ante México Estados Unidos o Costa Rica.

Rueda hizo muy contundente a Honduras en casa, Suárez y Primi Maradiaga fallaron mucho en su feudo, ya sea por derrotas o empates. El colombiano Jorge Luis Pinto con el que yo a ciegas creía que Honduras llegaría su tercer mundial consecutivo y el cuarto de su historia,siempre fue como una montaña rusa.

Por cierto que en la mencionada entrevista con de lo Cobos, el seleccionador por el que guardo mucho aprecio y admiración por su estilo de juego, se atrevió a pronosticar que México, Honduras y El Salvador se clasificarán directamente a Qatar dejando al margen a Estados Unidos y Costa Rica, escuadras que no las ve en su mejor rendimiento lo que ha generado un profundo debate y el balón rodando.