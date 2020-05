Barras de Centroamérica compiten para ser seleccionadas como la mejor

16 barras de Centroamérica compiten para buscar ser nombradas como la mejor del área en el torneo que DIEZ organizamos en nuestras redes sociales.

Por medio de reacciones y votos en nuestras comunidades de Facebook, Twitter e Instagram, los seguidores de DIEZ pueden votar por la barra con la que comparten los colores para conocer cuál es "la de más aguante".

Cuatro barras de Honduras, 3 de El Salvador y Costa Rica, y 2 de Guatemala, Panamá y Nicaragua buscan ser nombradas como las mejores aunque en comentarios, ya hay favoritos.

La Ultra Fiel del Olimpia y Los Revolucionarios del Motagua se perfilan para ser coronados como los mejores pero la comunidad tica también se hace presente con dos amenazas para los catrachos: La 12 de la Liga Alajuelense y la Ultra Morada del Saprissa.

A partir de este lunes comenzarán a jugarse los octavos de final con dos duelos al día para conocer los ocho clasificados a cuartos de final.

DUELOS DE 8VOS DE FINAL:

Águilas FC / Inmortal 12 vs Comunicaciones / Ultra Sur

Motagua / Los Revolucionarios vs Diriangen / Barra Cacique

Alianza / Ultra Blanca vs Árabe Unido / Barra Atlántica

Tauro / La Albinegra vs Olimpia / Ultra Fiel

Real Estelí / Los Kamikazes vs La 12 / Alajuelense

La Banda del Rojo / Municipal vs Mega Barra / Real España

Saprissa / Ultra Morada vs FAS / Turba Roja

Marathón / Furia Verde vs Herediano / Garra Herediana