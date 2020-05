El otro problema que tiene Primi Maradiaga con FIFA: si no paga multa podría ser vetado

Menudo problema tiene el entrenador hondureño Ramón "Primitivo" Maradiaga quien por un lado se mostró satisfecho por cumplir el pasado 6 de mayo los dos años de castigo impuestos por FIFA tras no denunciar un intento de "amaño de partido" cuando dirigía a El Salvador. Ahora tiene otro y grande; si no paga en tiempo y forma la multa económica tendría consecuencias.

Maradiaga ha manifestado que él firmó un acuerdo con los abogados del Tribunal de Arbitraje de FIFA, el cual se compromete a pagar la multa impuesta que es de más de 20 mil dólares, (cerca de medio millón de lempiras), pero hay fechas establecidas, de no cumplirlas, la FIFA lo podría vetar del fútbol.

Ver: COMUNICADO DE FIFA SOBRE SUSPENSIÓN A MARADIAGA

El "Primi" se ha mostrado preocupado, pues al no estar recibiendo ingresos económicos, tiene que buscar la forma cómo cancelar; aunque llegó a un acuerdo que lo hará en cuotas y la primera tendrá que ser depositada el último de este mes de mayo.

“Ellos dicen que si no se cumple con la parte económica tendría problemas. Estoy habilitado pero esa es una habilitación que es como la suspensión por lo que estamos viviendo con la pandemia. Ahora solo estoy esperando que todo se reanude para que haya posibilidad de trabajar con un equipo”, comentó Primi Maradiaga en HRN.

Ver: LA MARCA QUE PRIMI NUNCA OLVIDARÁ EN EL SALVADOR

El entrenador hondureño, multicampeón con Motagua, sabe que tiene que pagar sí o sí, pues la FIFA es un organismo serio en sus decisiones. "La sanción económica no me gustaría mencionarla porque es una fuerte cantidad, pero vamos a solventarlo con la forma de pagos que han establecido. Ellos han sido flexibles y me dieron un plan de pagos que tengo que comenzar a pagar el 31 de mayo”, contó.

Luego agregó: “Estoy en la disposición (de pagar), pero la capacidad vamos a ver la forma en la que encontremos los fondos para tener la dicha de lo que acepté. Ellos en base a lo que los abogados que me defendieron, dijeron en el TAF, fue que cancelara en pagos y yo lo firmé. La voluntad está y ahora hay que ver la forma cómo cumplimos las 20 cuotas y cubrir la sanción que me impusieron”, reconoció.

Maradiaga ha sido considerado uno de los mejores entrenadores de Honduras junto a Chelato Uclés; su palmarés es enorme: cinco veces campeón con Motagua, tercer lugar con Honduras en la Copa América 2001, medalla de plata en Juegos Panamericanos, clasificó a Honduras por primera vez a Juegos Olímpicos en Sidney 2000.