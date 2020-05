Rubilio Castillo asegura que ha tenido ofertas para regresar al fútbol de Costa Rica

El atacante hondureño Rubilio Castillo revela que ha tenido acercamiento de clubes de Costa Rica y no descarta regresar a ese país donde tuvo un breve paso por el Deportivo Saprissa antes de irse vendido al Tondela de Portugal donde no le fue nada bien.

Castillo quien es el goleador histórico del Motagua, revela que está a préstamo por seis meses con los azules, hasta diciembre próximo, pero escuchará ofertas; sabe que es un delantero cotizado por su palmarés que hizo en el fútbol hondureño.

El jugador ceibreño, explicó en Radio Columbia de Costa Rica, las razones por las que se vino de Portugal y la relación con el entrenador del Tondela, de quien dice que no le determinaba en los entrenamientos. Habla de una hipotética oferta si un día lo busca el Olimpia.

Etapa en el Saprissa: "El tiempo que estuve en el Saprissa lo disfruté mucho, encontré un grupo totalmente sano, jugadores de alta calidad y todavía manejo contacto con muchos de ellos; nos quedó esa espinita pero dimos el tiempo que nos tocó, la confianza, dimos lo mejor hasta cuando no anotaba. Gracias a Dios pude ganarme la confianza, primero de la gente, luego de los compañeros y del cuerpo técnico. Quería seguir, pero llegó una propuesta de Portugal y era el sueño de todo jugador".

La confianza que no tuvo de Paté Centeno: "Se manejó mucho mal y se creó mucho pique entre "Paté" y yo, sin embargo sucedieron muchas cosas que como profesionales tenemos que guardar silencio. Yo quería jugar, ser titular y bueno... es comprendible en cada jugador, Yo me esforzaba en cada entrenamiento y él tomaba las decisiones, era mi jefe. Nosotros mantuvimos ese cruce de palabras entre la prensa, pero Paté es un gran técnico. Él se faja en lo que quiere y en ningún momento tuvo roce conmigo, platicamos y hablamos de lo que estaba pasando y cada quien expuso su punto de vista. Paté siempre quiere que Saprissa gane, mi respeto para él, siempre quiso lo mejor y no tengo nada que decir y me gustaran o no las decisiones de él, entendió que quería jugar".

Regreso al fútbol de Costa Rica: "Claro, cuando salí del Saprissa me fui al equipo de Portugal y no se me dieron las cosas como deseaba, el técnico del Tondela no me determinaba totalmente y tratamos de llevar las cosas con el técnico. Él tenía su punto de vista y hablando se resuelven las cosas, determiné venirme a préstamo a Motagua, teníamos muchos problemas personales en mi familia y decidí regresar. Pude seguir en Europa y soy todavía ficha del Tondela, pertenece a ellos. No niego que me gustaría regresar a Costa Rica, un país que a mi familia y a mí nos gustó mucho, la gente es muy especial, carismática y cuando te tratan bien en un lugar decides regresar. Confío en Dios que pueda realizarse en unos cuantos años o un tiempo no muy lejano pueda regresar".

Ofertas que ha tenido de Costa Rica: "Sí. En estos momentos hubo varios equipos que estuvieron interesados, pero bueno, dejamos un buen sabor de boca en Saprissa y gracias a Dios jugar en los Moradas te da esa posibilidad. Hablamos con los dirigentes, les comenté la situación que solo estaba prestado seis meses con Motagua, luego tengo que regresar a Europa y les comenté... no quiero dar el nombre, pero nos manejamos con varios equipos de Costa Rica. Es un buen aliciente para mí porque traté de hacer las cosas de la mejor manera y se quedaron con la mejor versión de mí. Espero volver a Costa Rica, un país que nos encanta y esperamos que no sea un tiempo no lejano".

Quiere estar cerca de la Selección Nacional: "Por esta misma situación de que no estaba siendo tomado en cuenta en Europa tomamos la decisión de regresarnos por el tema de la Selección Nacional. Siempre estamos en órbita de la H, hemos sido convocados, obviamente fue una fuerza mayor la Selección, tener minutos de juego y tratar de estar cerca y todos fueron importantes que fueron claves en el préstamo".

Escucharía ofertas del Olimpia: "Sabía que harías esa pregunta (risas). No sabría responder esa pregunta ahora, estoy feliz en el Motagua, para mí no cabe la pregunta si jugaría o no en Olimpia; yo estoy feliz acá y a la afición le tengo un gran cariño, así como a la del Saprissa que le tengo un enorme respeto, también a la institución. Eso de jugar en Olimpia no te puedo responder, es cierto que somos profesionales en esto pero hay cosas más importantes. Tal vez en su momento podré responder esas preguntas".