Emilio Izaguirre revela que en Escocia lo extorsionó el ex representante de Reinaldo Rueda

Emilio Izaguirre, uno de los capitanes del Motagua y la Selección de Honduras, revela con detalles porqué dejó el fútbol de Escocia y rechazó un año más de contrato que le ofrecían. El lateral izquierdo tuvo un momento complicado que lo orilló a dejar Europa y regresar al nido.

En una entrevista con la radio HRN, “Milo” reveló que confió en un representante que lo iba a llevar a la Premier League de Inglaterra, pero ese traspaso nunca se dio y fue estafado por un agente de fútbol colombiano, el mismo que representó al ex técnico de la Selección de Honduras, el cafetero Reinaldo Rueda por muchos años.

“Me pasó una situación grave en Escocia y por eso me regresé. Yo hubiera seguido en el Celtic pero por eso me regresé, ese era el objetivo, seguir muchos años allí, me querían y deseaban que me quedara pero tuve un problema de impuestos de una persona que me estafó”.

El lateral Emilio Izaguirre vistiendo la camisa de la Selección de Honduras en un amistoso frente a Brasil en noviembre pasado.

“El gobierno dijo que tenía que pagar una cantidad pero la persona se me perdió, fue un colombiano que era agente de Juan Carlos Osorio y ex agente de Reinaldo Rueda, por él lo conocí yo. Le di la confianza y me hizo esa estafa. Tenía que pagar más de 300 mil libras esterlinas y creo que no era justo si yo no me las había comido”, relata Izaguirre.

Luego cuenta: “Le pedí al Celtic de que iba a regresar a mi país y aquí estoy ahora entrenando, disfrutando desde el primer día que llegué a firmar. Jugué en varias posiciones el torneo pasado como volante izquierdo, contención, lateral izquierdo y estoy feliz, eso fue en el primer torneo. Ahora en este íbamos en primer lugar pero Dios sabe porque hace las cosas que no se terminó por lo que todos sabemos; hay que respetar que todo salga bien”, confesó el defensor.

MEJORES MOMENTOS

Emilio repasa lo que vivió en su carrera y no poder quedarse en el Olimpia. “Fue una bendición muy grande, no me conformo con lo que pasó ni con lo que he hecho, soy el chico que tiene las mismas ilusiones desde el primer día que fui a las reservas del Olimpia, luego pasé a las reservas del Motagua, así he ido creciendo, superando para ser el mejor en lo que me ponga el entrenador. Cada año Dios ha hecho cosas importantes de mi vida”, reveló Izaguirre.

Luego rememora los momentos más lindos en el Celtic cuando jugó la Champions League y los recuerdos que compara con algo inolvidable. “Recuerdo el primer partido de la Champions. Cuando estaba niño que miré que Real Madrid quedó campeón de la Champions con gol de Zidane en Handen Park de Glasgow; yo era Barcelona y me gustaba el Bayern Leverkusen de Alemania porque allá estuvo mi papá y le gustaban los equipos. Ese era mi sueño, escuchar el himno de la Champions y jugar. Recuerdo mi primer partido que fue contra el Benfica y allí estaba Paulo Aimar, Cardozo, y figuras de Portugal. Fue algo muy bonito. Luego después fui a otro partido al Camp Nou a jugar contra el Barcelona, fue algo increíble”, revela.