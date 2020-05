David Faitelson: “Si lo que yo dije a los colegas de Diario Diez ofendió a alguien, pido disculpas”

Luego de la entrevista que tuvo con Diario Diez, David Faitelson generó muchos comentarios en redes sociales, sobretodo por algunas palabras donde hacía referencia a El Salvador y donde llamaba “tontitos” a ciertas personas.

“Al El Salvador no regreso, en El Salvador están locos. Los aficionados al fútbol se vuelven tontitos, se ciegan y lo vimos ahora cuando Tigres perdió ante Alianza, empiezan a tejer historias”, fue parte de lo dicho por el reconocido periodista mexicano, algo que desató críticas en su contra.

VER: LA DURA CRÍTICA DE DAVID FAITELSON A GIOVANI DOS SANTOS

Pues este día el comunicador aclaró ese tema y pidió disculpas, esto en una entrevista al programa radial 'Güiri Güiri' de suelo cuscatleco.

“Si lo que yo le dije a los colegas de Diario Diez ofendió a alguien, pido disculpas. Ocupé la palabra 'tontitos', porque tontos hay en todas las partes del mundo. Dije que no volvería a El Salvador por un partido de fútbol, pero claro que volveré a El Salvador para visitar a un país lindo, con gente linda", inició contando.

Faitelson volvió a enfatizar en el hecho que muchas personas tergiversan sus comentarios, algo que él nunca lo ha hecho de manera despectiva hacia un país en especial. “En Centroamérica mis comentarios generan un tipo de odio, que hasta colegas periodistas me digan de que tenga prohibido entrar a su país. No entiendo cómo toman las cosas de fútbol en los países de Centroamérica. El fútbol es un pasatiempo”.

Y agregó: “Yo no hago periodismo para generar violencia en los estadios, el periodista deportivo no tiene esa implicación. Decir que un país juega mal al fútbol, que no ha crecido, eso no es generar violencia".

Para concluir, David Faitelson mencionó que sí iría a El Salvador, pero a un partido de fútbol. “No solo porque hablo mal de la selección de El Salvador, soy enemigo de El Salvador. Iré a El Salvador con Fernando Palomo y disfrutaré mucho estar en El Salvador".