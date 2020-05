Yustin Arboleda: “Si soy el mejor pagado del Olimpia, me lo he ganado, no le he robado a nadie”

Yustin Arboleda es un futbolista referente en Honduras, goleador, trabajador y sobre todo una persona que siempre es recta en lo que dice y hace. El delantero que se marchó al Olimpia ya que le ofreció mejor contrato que Marathón, explica que no le importa lo que diga la gente.

Ha confesado que la junta directiva ya les anunció que habrá rebaja de salarios para el próximo torneo. Explica que él no tendría problemas, pues entiende la situación que vive el país debido a la epidemia del coronavirus, pero se siente feliz de ser parte del “Rey de Copas”.

Posible cancelación Champions de Concacaf: “Sería difícil para nosotros como jugadores, para la institución por todo lo que se venía consiguiendo. Estábamos haciendo un torneo muy fino, pero queda mucho por recorrer y estábamos encaminados por buen camino. Sería difícil para un equipo centroamericano porque sabemos el poderío de los clubes mexicanos y de EUA. Sería duro, pero hay que esperar la decisión final de Concacaf”, comienza diciendo en entrevista a Extraliga de Grupo América.

Yustin Arboleda es quien tiene vivo al Olimpia en la Champions de Concacaf, hizo el doblete en el empate frente al Seattle Sounders.

Pase de Marathón al Olimpia: “No fue traspaso yo ya era agente libre cuando salí de Marathón. Fue más la crítica por cierto sector del periodismo, siempre los fanáticos están apurando pero mucha gente fue injusta. Yo llegué el 10 de enero y el 13 ya estaba con el equipo. El primer partido que comencé jugando de titular en liga fue contra Motagua y anoté, en los anteriores no tuve oportunidad. Mucha gente me estaba matando pero fue por todo lo que dijeron que era el jugador que más cobraba en la Liga. Los directivos me hicieron la oferta, me pareció que era bien y lo tomé, fue más lo que se especuló por la llegada al club”.

El mejor contrato que ha firmado: “El mejor contrato de mi carrera puede ser, pero a veces agarrar un buen contrato, mucha gente piensa en lo económico, hay que pensar en la duración de los mismos y todo lo que genera poder llegar a tener un buen salario. Si soy el mejor pagado (del Olimpia) o todo lo que quieran decir, me lo he ganado, no le he robado a nadie, me he raspado el lomo en cada entreno y cada obrero tiene derecho a una recompensa”.

En el Marathón, Arboleda fue clave para llevar a los verdes a conquistar el título en 2018 y terminar con la sequía de nueve años sin gloria.

Olimpia hará reducción de salarios: “Nosotros hemos hablado con la junta directiva, no sé si hablaron con todo el equipo. A mí la junta directiva se me acercó y me comentó la situación y entendí, no dije que no. Me dijeron que iban a hacer una reducción de salarios y que quede claro que la institución la hace por el momento que estamos viviendo y nosotros entender por ese sentido”.

Siempre salen a ganar con Troglio en Concacaf: “Nosotros si tenemos algo claro que nos ha inculcado el cuerpo técnico, cada partido hay que salir a ganar y buscar el resultado, es lo que hemos hecho. Sabemos del poderío que tienen los mexicanos y estadounidenses, pero nosotros vamos a pelear por defender esta camisa y Dios dirá hasta donde tenemos posibilidad de llegar”.

Le gustaría nacionalizarse y unirse a la Selección: “Si me gustaría y lo haría con mucho orgullo, le tengo mucho aprecio a este país, mi hija es hondureña y me he sentido muy bien. Los mejores años de mi carrera los he vivido en Honduras y nos sentimos orgullosos por todo lo que este país le ha dado a mi familia”.

Capacidad de competencia en Liga y Concacaf: “Se ha hecho un gran trabajo, en los dos torneos estamos compitiendo dignamente, en la liga estábamos a dos partidos de la punta, en la internacional ganamos los dos partidos de visitante. Tenemos un excelente cuerpo técnico, un preparador físico enorme y un plantel de 29 jugadores, tenemos dos equipos para competir y después el tiempo te dirá si aguantas en las dos competencias, aunque es complicado por los viajes largos que se realiza. Hablar a veces que hubiera pasado de lo que vivimos, es fácil, no sé si todo hubiese continuado de la forma en cómo veníamos, pero sí teníamos ganas de enfrentar ese partido contra el Impact Montreal en casa”.