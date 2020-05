Blog de Kike Lanza: "El Covid-19 le quedó grande a la Liga Nacional, no pudieron con esa papa caliente"

Por Kike Lanza

No es desconocido por nadie que el tema COVID-19 le quedó grande a la Liga Nacional. Una asignatura que tendrá marcada con una X mayúscula para una directiva sin categoría y sin palabra propia, sin autoridad...



Hace dos semanas se dio a conocer por parte de los directivos de de Liga que el torneo Clausura se cancelaba sin campeón y sin descendido. Dejando a la deriva el futuro de los campeonatos, jugadores y equipos desvalidos.

En ese momento pensamos que la decisión era medianamente buena, en el escenario donde la vida es más importante que el fútbol, terminarlo fue sensato. Pero también está claro que existían otras opciones para definir el Clausura 2020, les faltó esfuerzo y amor para administrar bien este deporte amado por el pueblo cotracho. No oficializar un campeón y un descendido nos dejó sensaciones salomónicas en el ambiente futbolístico.

Definir a Motagua como campeón hubiese sido justo, lo mismo si lo hacían con Olimpia por el tema de la tabla general. Oficializar al Honduras Progreso como descendido a la segunda división también era justo, basado en el poco mérito deportivo de este equipo, pero les faltó firmeza y valentía administrativa para poder tomar resoluciones menos ilógicas y mas comprensibles.

Wilfredo Guzman (Presidente) y Salomón Galindo (Secretario), las máximas autoridades de la Liga Nacional.

Hoy por hoy pensamos que los dirigentes de la Liga pudieron hacer mucho más de lo que hicieron y soportar un poco mas en sus manos la papa caliente. El entorno en la zona y en el primer mundo no solo nos hace ver que las resoluciones tomadas por el señor Guzmán y su equipo están vacías de vision y desarrollo para el fútbol. También nos evidencia la realidad administrativa primitiva de una LIga que de profesional solo carga el nombre.



COSTA RICA ES LA ALEMANIA DE CENTROAMÉRICA

Si Costa Rica no fuese un país tan desarrollado, definitivamente por estos aires las evidencias de primitivismo y subdesarrollo no serían tan dolorosas. Y no hablo solo de fútbol.



A los ‘Ticos” se les antojó crear un protocolo sanitario para continuar con su Liga de Fútbol, determinación que los coloca como una administración deportiva súper moderna, capaz, desarrollada y musculosa. Una evidencia más de que en el país vecino las cosas se hacen mejor que en el nuestro.

El fútbol regresara en poco para los ticos con una tarea grande e importante de demostrar que si pueden, son valientes, son amorosos con el fútbol y evidencian esfuerzo para sobresalir y para desarrollar aún mas su Liga Profesional. Son diferentes.

La dirigencia deportiva de Costa Rica anunció este lunes 11 de mayo del 2020 la reanudación del torneo local de fútbol a partir del 20 de mayo, luego de dos meses de suspensión para evitar la propagación del nuevo coronavirus.





Siempre ha existido una rivalidad con los costarricenses, rivalidad futbolística y hasta de país. Y aunque le duela a muchos, (a mi no me duele) Costa Rica salió del subdesarrollo en el que toda via nosotros vivimos, hace “mil” años.

Probablemente también, todo esto vaya vinculado a su espíritu arrogante y fanfarrón para hacer constar que son diferentes en Centroamérica, y se vale. Son capaces de demostrar que se puede ir mucho más allá de lo que podemos imaginar o pensar. Su actualidad los convierte en relación al fútbol en la Alemania de la zona.



Para los dirigentes hondureños o para el fútbol en general, debería ser causa de envidia, de la buena, lo que hacen en Costa Rica. Deberíamos de tomarlo como ejemplo y motivación para en un futuro buscar tener la mejor liga del área. Seguro también a los dirigentes nuestros les debe causar un poco de pena y espero que así sea porque de lo contrario no tienen sangre, y deben de abandonar por honor sus supuestos administrativos, aprovechar la pandemia para salir por la puerta de atrás desapercibidos y con pocos focos sobre ellos.



El virus de la Liga Nacional de Honduras

Equipos pobres y con economías en rojo.

Más de el 60% de los futbolistas sin pago de salarios.

Un equipo de ascenso con medio pase a la Profesional a punto de ser pisoteado su mérito deportivo.

Futbolistas “profesionales” en otros oficios (venta de frutas, lácteos, albañiles, etc) para poder sobrevivir.

Dueños de equipos lanzando mensajes que los salarios a jugadores serán diferentes.

FENAFUTH en posición Poncio Pilato

Torneo Clausura sin campeón y sin descendido

Incertidumbre sobre el futuro modelo del próximo torneo.

Directivos de Liga sin esfuerzo y categoría

Árbitros sin trabajo

Equipos sin cumplir con el licenciamiento de clubes / FIFA

Estadios burocráticos

Canchas indignas para jugar fútbol profesional



El ANTIVIRUS

La administración deportiva debe sufrir un giro de 360 grados en Honduras.

Abandonar estilos antiguos o primitivos

Tecnología

Plan de apoyo para mejoras o construcción de estadios

Prefesionalizar el arbitraje

Estadio seguros y amigables

Una FENAFUTH comprometida a desarrollar el fútbol

Equipos Licenciados FIFA

Hacer parte a la Asociación de Futbolistas

Crear escalas salariales para futbolistas y directores técnicos

Plan de apoyo económico en pro equipos pequeños de tradición

Contratos ambiciosos y actualizados con marcas patrocinadoras

La Liga Nacional debe ser dirigida por un experto en administración deportiva, con un salario importante que provoque compromiso y exija resultados.

El futbol hondureño ha sido manejado y mantenido por ‘todopoderosos económicos” y se les debe agradecer a los blancos, azules, amarillos y verdes por el esfuerzo, por la plata invertida y no recuperada. Son ellos los quijotes responsables de que exista este lindo deporte en el país. Sin embargo el fútbol debe cambiar su cara, debe ser colocado administrativamente en las posiciones que merece el deporte mas popular en Honduras.

A quién podríamos avocarnos si no a ellos para pedirles y exigirles la salvación del fútbol sin ser una responsabilidad laboral, económica o empresarial. Deben enfocarse por ser propietarios de equipos en crear el ANTIVIRUS para rescatar al fútbol. La afición en general lo agradecerá como hasta este momento lo hace.