Marvin "La Flecha" Bernárdez con posibilidades de marcharse a España o la MLS

El extremo hondureño Marvin "La Flecha" Bernárdez terminó contrato con el Vida y su futuro podría estar en el extranjero. Así lo confirmó Álvaro Izquierdo, exfutbolista y ahora representante del juvenil.

Lavando cabezales, vendiendo en mercados y como albañiles: La dura cuarentena de futbolistas y exfutbolistas

"Tenemos varias opciones para el extranjero. Se volvieron a reactivar. Había hablado con un amigo que está en España y había oportunidad, aquí en la MLS también había posibilidades ciertas. Gustó mucho Marvin desde el punto de vista físico, es explosivo, rápido y que llama la atención. Tiene buena edad y queda libre, montón de condimentos que para el fútbol internacional es llamativo", dijo Izquierdo en entrevista a TDTV Radio.

El agente del ceibeño confirma que también ha tenido contacto con dos clubes grandes de Honduras.

"Me llamaron directivos del Real España, también hay contacto con la gente de Olimpia que están interesados en él. Yo ya había iniciado, antes de la pandemia, a buscar colocarlo en el extranjero. Todavía están latentes esas posibilidades, tampoco descarto a Olimpia o Real España. Son buenos equipos, buena vitrina para la Selección, pero por ahora están las posibilidades del extranjero", agregó.

"La Flecha" estuvo a un paso de pasar a vestir la camisa del Olimpia, pero Álvaro dice que los albos no lograron acuerdo con el entonces inversionista Omar Romero.

"Estuvo cerca de arreglar con Olimpia al final del torneo pasado, pero fue en el momento en el que llegó un nuevo inversionista al club, al final no se dio. No sé los detalles porque nuestra compañía no estaba en el caso. Después me llamó Roberto Dip para contarme", cerró.