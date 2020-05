El militar catracho que fue dado de baja por un Tik Tok y se hizo viral en Honduras

Las autoridades de las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA), dieron de baja a un miembro de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) por subir un video a la red social de Tik Tok. El joven es Esdras Samuel Berríos de 20 años quien aseguró que el video lo hizo porque se sentía estresado y nunca pensó

“Yo estaba en horas de relajamiento, tres meses de estar encerrado, no podía ver a mi familia y para no tomar vicios u otras cosas, lo que hice fue bailar para divagarme la mente, pero no lo hice para hacer un mal”, indicó el joven.

El anuncio de la baja deshonrosa se realizó a través de un comunicado el cual fue dirigido al personal bajo su mando, entre ellos, oficiales, suboficiales, tropa y auxiliares. Las instrucciones las ejecutó el Jefe del Estado Mayor Conjunto y General de División, Tito Livio Moreno Coello.

Según explicó el portavoz de las Fuerzas Armadas, Yuri Sánchez, no permitirán que la institución castrense sea manchada por ese tipo de videos y declaró a los medios: “somos una institución seria”, dijo al referirse al video del 'Tra Tra' del reguetonero Chezina.

El video que circula en las redes sociales donde el militar muestra sus dotes de bailarín y el cual se viralizó. Aunque la institución castrense lo ha castigado, otros consideran que el estrés por la pandemia de COVID-19 que viven los militares hace que ellos se distraigan bailando, cantando y otras distracciones por el trabajo.

Ante tal medida, el presidente del Comité de Derechos Humanos en Honduras (Codeh), Hugo Maldonado, se manifestó en contra la sanción de las autoridades militares.

“Vamos a hablar con el militar separado y si él quiere vamos a interponer un recurso legal para que sea reintegrado”, manifestó.

APOYO EN REDES SOCIALES:

El caso se hizo viral en redes sociales y hasta el político Juan Diego Zelaya se grabó al estilo del militar. Otros ciudadanos hondureños también lo hicieron en apoyo al joven que catalogó la baja deshonrosa de “lamentable e inesperada”.