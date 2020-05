Félix Crisanto: "Si se da la oportunidad de vestir la camisa de Olimpia, lo hago con mucho gusto"

Félix Crisanto es de los futbolistas que acabó contrato con Motagua luego de darse por finalizado el Torneo Clausura 2020 y aunque la directiva del equipo capitalino anunció su deseo de retener a todo el plantel pese a la crisis económica causada por el coronavirus, el jugador sigue a la espera de una comunicación oficial.

Crisanto, quien juega como lateral derecho, expresa su deseo de querer continuar con el ciclón, pues agradece todos estos años de trabajo que le han permitido obtener cosas materiales y logros deportivos.

Sin embargo, pese a sus intenciones, asegura que si al terminar la cuarentena y Motagua no se ha comunicado para renovar sus servicios, tendrá que escuchar ofertas de otras instituciones, tanto nacionales como extranjeras, pues su obligación es asegurar el futuro de su familia.

"Mi contrato con Motagua terminó una vez finalizaron el torneo, estamos a la espera que la directiva se comuniquen para ver en qué podemos quedar. Estoy abierto a hablar con la directiva de Motagua y ver si logramos un acuerdo, sino, escuchar ofertas, pero primeramente Dios pueda seguir en el club", asegura el también jugador de la Selección Nacional en el programa SB Deportes conducido por el periodista Samael Banegas.

Félix Crisanto pasa la cuarentena en La Ceiba a la espera que Motagua se comunique con él para renovar.



¿Se le han acercado? "La verdad que no. Antes de terminar el torneo me acerqué con un directivo, pero nada que ver, esperemos que en el transcurso de los días se comuniquen conmigo para iniciar pláticas", confía.

¿Cuánto tiempo esperará?, se le consultó al veloz futbolista. "La última plática que tuvimos fue que llamarían uno por uno de los que están sin contrato y esperamos, vamos a aguantar mientes esté la cuarentena y ver lo que me diga mi agente con quien he hablado y me dice que tenga paciencia porque las cosas afuera no están fáciles por la pandemia, está viendo si hay alguna opción en el extranjero, sino no tengo prisa y esperar hasta donde se pueda".

SOBRE UNA POSIBLE OFERTA DE OLIMPIA

A Crisanto también le consultaron sobre si Olimpia podría ser una opción real para él en caso que no logre un acuerdo con Motagua y el futbolista asegura no cerrar las puertas de nadie y si le llegara un ofrecimiento de los blancos, lo pensaría.

"Cuando estaba en Victoria me buscaron y aún estando en Motagua tuve una comunicación con Olimpia, pero no fue mucho porque tenía contrato, ahora sin contrato estoy abierto a cualquier propuesta que me tengan o cualquier llamada estoy dispuesto a escuchar", afirma.

¿De no llegar a un acuerdo con Motagua y Olimpia propone se va sin pensarlo?

"Esto es fútbol, uno tiene que estar donde lo valoren y donde se sienta mejor, le tengo respeto mucho a Motagua porque tengo lo que tengo gracias a ellos, pero esto es fútbol y buscamos el bienestar de la familia".

¿Se ve vistiendo la camisa de Olimpia? "En la vida nunca he dicho que no voy a jugar en Olimpia o en cualquier otro club en Honduras, uno debe ser profesional y si se da la oportunidad de vestir la camisa de Olimpia, lo hago con mucho gusto".

Al respecto, afirma que ha tenido comunicación con otros futbolistas del plantel que están en su misma situación. "He tenido pláticas con algunos de mis compañeros, sobre todo con Wilmer Crisanto que es mi primo y me da consejos, le tengo respeto a Motagua, quiero seguir, pero depende todo lo que ellos me quieran ofrecer, sino me toca escuchar otras opciones", cerró al respecto.