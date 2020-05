Jonathan Rougier sobre Liga de Campeones: “Está bueno por el fútbol hondureño que Olimpia haya pasado”

Jonathan Rougier, portero de Motagua, charló con Diez y contó sobre la posibilidad que tuvieron con su familia de haberse trasladado a Argentina durante esta crisis de coronavirus. Al final declinaron hacerlo pues consideraron que estaban mejor en Honduras a pesar del alto número de casos que se reportan.

De igual manera el arquero argentino aseguró que a él no le molesta que Olimpia haya avanzado de fase en la Liga de Campeones de Concacaf y ellos no, lógicamente quedó con el pesar de no haber hecho un mejor papel con Motagua y eso lo dejó plasmado.

VER: JUGADOR DE MOTAGUA NO DESCARTA VESTIR LA CAMISETA DE OLIMPIA

“Estaba la posibilidad de viajar a Argentina, la fecha de viaje era el 11 del presente mes y donde se fueron varios argentinos que estaban jugando aquí en Honduras. Nosotros decidimos quedarnos y estar mejor acá, esa fue la decisión que tomamos y creo que fue la correcta, estamos en un buen lugar y contentos con la decisión que tomamos. En Argentina supuestamente hasta septiembre se va a tener vuelos internacionales. Tenemos una estabilidad acá, decidimos con la familia quedarnos”, detalló el arquero.

Acerca de esa noche en Atlanta donde cayeron 3-0 y quedaron eliminados, Rougier mencionó que dolió el papel presentado porque tenían la ilusión de haber pasado de ronda.

“Todos pensamos mucho en ese partido porque fuimos con mucha ilusión, pensamos que en Atlanta podíamos hacer un partido mejor y bueno ellos elevaron mucho su nivel. Es como una cuenta pendiente que nos termina quedando, a mí no me cambia si Olimpia avanzó o no avanzó. Yo no me puedo regir por lo que hacen los demás porque es cuestion de ellos, me duele un poco no haber hecho un mejor papel porque pudimos haber hecho mejor las cosas en todo sentido”.

El argentino también consideró que es bueno para Honduras que Olimpia haya avanzado de ronda, pero sin quitar que ellos también querían hacerlo.

“Como te dije recién, no me puedo regir por lo que hacen los demás y de hecho, no te digo que me pone feliz, pero sí creo que está bueno por el fútbol hondureño que Olimpia haya pasado, es bueno eso. De igual manera me hubiera encantado haber pasado a mí también y elevemos más el nivel del fútbol hondureño. Son rivales distintos y momento distintos, se dio así”.

SOBRE LA LIGA NACIONAL:

Acerca de la finalización del Torneo Clausura, consideró como rara la decisión que se tomó y coincide con las palabras de Matías Galvaliz quien adujo que “necesitan una copa para saber que son los mejores”.

“La situación de suspender el torneo me parece muy bien, lo que no sé es si darlo por nulo me parece raro ya que es como insuficiente que lo terminen así tomando en cuenta lo que se había jugado, es bastante raro. Coincido con Mati y lo que dijo porque sabemos que somos el mejor equipo de Honduras en los últimos años, ya venimos teniendo este nivel hace un tiempo y eso se nota”.

Y terminó diciendo: “Es incómodo, pero si es por la salud está bien. Es lo que decidieron y hay que aceptarlo. El fútbol tiene muchos intereses de por medio, la decisión se tomó estando Motagua de primero y no otro equipo, no sabemos lo que hubiese pasado si otro estaba arriba. De que duele, claro que sí y no se va a negar. Un torneo darlo por nulo con un gran porcentaje de haberlo jugado es raro, el que me diga que es algo normal está mintiendo. Yo no digo que nos podrían dar por campeones, creo que había otras maneras de llegar a buen puerto y bueno, es mi punto de vista”.