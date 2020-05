Messi y Antonela Roccuzzo se hacen virales por tremendo beso en el último éxito de Residente

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo mostraron su lado menos conocido cuando se besaron romaticamente en las última canción de Residente “Antes de que el mundo se acabe”.

Esa caricia de la mediática pareja ha levantado los comentarios en redes sociales ya que es raro verlos hacer estas cosas en público. En el vídeo aparecen 113 besos alrededor del mundo y también colaboraron Paulo Dybala y Oriana Sabatini.



El nuevo tema de Residente tiene como mensaje: “No volvamos a la normalidad, mejor comencemos de nuevo”. La canción dura 7:40 minutos y hasta el momento lleva 2,597,751 vistas en Youtube.





En el comienzo de vídeo aparece el cantante puertorriqueño al lado de su novia Kasia Marciniak, acariciándose de manera tierna y luego dan paso a las demás parejas incluidas Messi y Antonela.



“No podrán cerrar el mar abierto, pronto saldremos a dejar nuestra huella”, canta Residente mientras el futbolista del Barcelona y su mujer se dan tremendo beso.

Letra de “Antes de que el mundo se acabe” de Residente

No sé cuándo estará libre la pista

Por ahora toca abrir las ventanas y llegar hasta donde nos lleve la vista

¿Cuándo saldremos de nuevo? Eso nadie lo sabe

Mejor, por ahora nos damos un beso

Antes que el mundo se acabe

Con tus labios escucho las olas del mar como suenan

Y los pies se me llenan de arena desde la cuarentena

Ni la pandemia más fuerte que anda matando personas

Me separa de ti

Por eso contigo, la distancia social no funciona



Y si estás lejos no importa

Porque la luz de la tarde nos une

De cerca o de lejos tú me subes el sistema inmune

Y si la luna se queda sin noche

Y las mañanas se quedan sin aves

Mejor, por ahora nos damos un beso

Antes que el mundo se acabe



Somos solidarios por naturaleza

Por eso cuando yo bostezo, tú bostezas

Por eso yo te protejo y tú me protege'

Por eso compartimos el aire que respiramos desde el mismo eje

Yo sé que el futuro es incierto

Pero aunque cierren fronteras

No podrán cerrar el mar abierto, pronto saldremos

A dejar nuestras huella' en el suelo

Sobre las nubes de nieve, bajo los lago' de cielo

A sentir el sol que nos vacuna junto al agua que nos moja

Bajo a cascadas que lloran frente a una selva de hojas

Entre los bosques de flores de diferentes tamaños

Los arcoíris que pintan las estaciones del año

Como los colore' de la ropa en pleno movimiento

Que cuelgan en los balcone' para que las seque el viento

Y la mirada de la historia que quiere seguir contando

Que a pesar de que peleamos, nos entendemos bailando



Perdimos el centro

Antes de volver afuera hay que regresar adentro

Y que todo sea distinto y la verdad nunca se rinda

Hasta las cosas lindas deberían ser más lindas

Y si este es el final le encontráremos la belleza

Quizás en realidad ahora es cuando todo empieza

¿Quién sabe? Pero por ahora nos damo' un beso

Antes que el mundo se acabe

Antes que el mundo se acabe