Rolando Fonseca elogia a Pavón y sentencia: “Los únicos jugadores que tienen problema con Pinto son los que no quieren ser mejores”

Rolando Fonseca, histórico goleador con la Selección de Costa Rica y a nivel de clubes, charló con Diez mediante una entrevista que fue transmitida en vivo por Facebook y Youtube. El “Rolo” fue mundialista en Corea/Japón 2002 y es uno de los máximos anotadores del combinado centroamericano al haber marcado 46 dianas.

A nivel de clubes destacó en el Comunicaciones de Guatemala y en su país con las camisetas de Saprissa y Alajuelense; además tuvo paso en México y Colombia.

Durante la plática con Diez se tocaron diversos temas como su carrera, la vez que pudo haber jugado en Olimpia, elogios a Carlos Pavón y otros jugadores hondureños; además de los trabajos que hizo Jorge Luis Pinto y lo hecho por el técnico cafetero en Honduras.





JUEGOS ANTE HONDURAS: “Los clásicos que han sido siempre entre Honduras y Costa Rica, enfrenté a selecciones doradas de Honduras. Inicié en el 94... Dolmo Flores, Ciro Castillo, Yearwood que era uno de los centrales. Una selección complicada de enfrentar. Recuerdo que una tarde se ganaba 2-0, entró el 'Nene', era un juego en La Sabana, nos complicó a nosotros. Luego me acuerdo de Tyson, Pavon, Caballero... Siempre un respeto y un cariño porque entendí que tenían una selección inmensa. Tuve una gran amistad con Wilmer Velásquez, fuimos de los primeros jugadores que mostramos nuestra fe cristiana”.

SU CARRERA: “Yo tuve la oportunidad de estar casi 20 años en selección, eso marcó una gran diferencia. Hay jugadores para selección y jugadores de equipo. Primero comencé con Evaristo Coronado, Medford, Wanchope y terminando con Saborío y Bryan Ruiz. Hoy muchos jugadores se dedican a un solo puesto. Si usted aprende a atacar y defender le irá mejor”.

EL PORQUÉ NO LLEGÓ A EUROPA: “Para muchos el éxito es llegar a Europa, pero qué le hace a usted llegar a Europa y no levantar copas, igual el levantar copas no lo hace exitoso. Lo mejor que me ha dejado el fútbol es mi familia. Los goles son pasajeros... No necesité ir a Europa para demostrar mi calidad, un futbolista no necesita estar en una gran liga para decir que fue un gran jugador”.

LOS QUE SE DECANTAN POR EL DINERO: “El dinero es una añadidura que da el fútbol, no por ganar gran cantidad de dinero sos un mejor jugador que los demás. A ver yo no menosprecio las grandes representaciones que tenemos en Europa”.

DAVID SUAZO: “¿Qué hizo David? ¿Cuántos partidos jugó en el Inter? Tiene un gran legado, eso lo marca como legado y ves que tiene un gran respeto. Hay que ver qué demostraron los jugadores en sus selecciones”.

NO CAMBIARÍA NADA DE SU CARRERA: “Si yo veo hacia atrás, no cambio nada, estoy satisfecho y cada vez que salí a la cancha yo lo disfruté. Disfruté todos los partidos al máximo, lo que yo hice en mi carrera es reconocido 10 o 12 años después”.

PUDO HABER JUGADO CON OLIMPIA: “Tuve un pequeño acercamiento con el Olimpia, anduvieron buscando y fue antes que yo llegara al Comunicaciones, en el año 97... Tenía unos 22 años y fue con el señor Ferrari, se habló en su momento que yo pudiera llegar. Hubiese sido muy lindo para mí ya que jugué con muchos hondureños. Tuve la oportunidad de compartir con Ramón Romero y Amado Guevara sacando la licencia de técnico en Alemania, fueron dos ángeles para mí”.

SU PENSAR SOBRE CÓMO SERÁ EL FÚTBOL TRAS EL CORONAVIRUS: “Yo voy a hablar no solo del fútbol, es de la vida y va a cambiar la vida de ahora en adelante. No sabemos cómo llegó ese virus, creo que el mundo va a cambiar. Lo que nos toca y hablaré del día a día, Costa Rica sí es la liga que va a abrir pero puede haber un error, puede ser prueba y error. Lo que menos me gusta es que muchas personas están deseando que salga algo mal para señalar. La tolerancia se está perdiendo y nos volvemos juzgadores, el fútbol trae distracción. Nos toca ser pacientes... Todo lo que viene es en lado positivo”.

ACTUALIDAD DE LA SELECCIÓN TICA: “Hay dos generaciones que no han descollado, la selección se ha hecho más longeva, el no tener a jugadores que no puedan suplir a un Bryan Ruiz, Oviedo, Bolaños... Se debe a la mala planificación, no hay buenos jugadores en ligas menores. Aquí un jugador joven le llamamos al de 21 años. Ahora hay más condiciones pero hay menos fundamentos, menos formadores”.

ELOGIOS A PAVÓN Y TYSON: “Como goleador, Pavón. Era de esos jugadores extraordinarios que pateaba con la derecha, con la izquierda, pivoteaba, iba bien por arriba. Un 10 como Amado Guevara y que manejaba los tiempos de juego, la picardía de un Tyson Núñez, el liderazgo de Samuel Caballero. Nahamán Gonzáles y Roger Rojas que es un goleador nato y que cualquier técnico desearía tener, ese jugador tiene el arco entre ceja y ceja”.

CLÁSICO CENTROAMERICANO: “Es Honduras-Costa Rica, son partidos muy bravos y que ambos lo disfrutan. Nosotros sabemos que Honduras viene acá y sabemos que nos va a complicar, igual nosotros hemos ido y hemos podido traer victorias”.





ELIMINATORIAS DE CONCACAF: “Si muchas selecciones europeas tuvieran que venir a jugar a Centroamérica, no clasifican... Traigan ese montón de 'fresitas', llévelos a las canchas para que vea. Es muy bravo y con mucho respeto, jugar estas latitudes es bravo”.

KEYLOR NAVAS, EL MEJOR ARQUERO DE CONCACAF: “Que sigan durmiendo de ese lado, un día le dije a Faitelson porque no han logrado lo que hizo Costa Rica en un Mundial. No han tenido un jugador como Navas, ahora que se pavonean con lo de mejor portero, lo tiene Centroamérica. No hay olvidar el éxito de los Valdés... En mi país el top es Wanchope, Medford, Bryan y Keylor. Sí, los dos mejores porteros para mí siguen siendo Luis Gabelo Conejo y Keylor Navas. Memo no hizo lo de Gabelo, Memo Ochoa tiene un respeto y un carisma, tiene un gran valor lo que él hizo pero no tuvo la suerte que estuviera en un gran club”.

QUIENES CRITICAN A JORGE LUIS PINTO: “Uno de mis mejores entrenadores ha sido Jorge Luis Pinto, los únicos jugadores que tienen problema con Pinto son los que no quieren ser mejores futbolistas, él le exige que usted sea mejor. El jugador disfruta con Jorge Luis Pinto, nunca tuve un problema con él siendo un jugador vago. Recuerdo que Pinto me hizo vomitar en una cancha y me dijo que iba a disfrutar del fútbol. En mi caso, él vino a dejar una gran escuela con disciplina, tal vez no la tiranía es buena”.

SE DESPERDICIÓ A PINTO O NO: “No es que lo hayan despediciado, yo por ejemplo tuve un técnico en el 97 con la misma filosofía pero con un mejor trato, Carlos Restrepo. Es de los técnicos que se ha aprendido un montón, ellos van más allá de la persona y tratan de llevarte a otro nivel porque tienes un buen nivel. Vea el Mundial del 2014 a quién le faltaban las piernas, mire en Rusia fue distinto. Creo que los jugadores que tienen problemas con Pinto no se adaptan a esos regaños, que te quite la horas... Todo eso te va a ser mejor”.

SAPRISSA O ALAJUELENSE: “Ambos, en Saprissa me formaron, me enseñaron a mostrar un adn ganador. En la Liga me terminaron de explotar y me enseñaron muchas cosas. Comunicaciones es la paz espiritual que tuve con mi familia. Comunicaciones y Guatemala es mi hogar, tengo lugares donde regresar... Yo me puedo sentar así de frente en todos lados”.

