Carlos Discua acepta que le gustaría regresar a Motagua antes de retirarse

Fue parte de Motagua desde el 2011 hasta el 2015, luego se fue a la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica por un año y terminó volviendo al club azul. Su paso con el Ciclón se extendió hasta el 2018 y luego se fue al Marathón en una transferencia polémica pues económicamente el zurdo tuvo una mejor oportunidad en Marathón.

Discua con sus goles y entrega se ganó el cariño de la afición motagüenese sin importar su pasado en Olimpia, para muchos entró en la lista de jugadores más importantes de la institución y hasta se convirtió en uno de los capitanes.

En la actualidad el exseleccionado terminó su contrato con Marathón y no sabe de momento si le renovarán. En una entrevista a HRN no ocultó su deseo de poder volver a Motagua, aunque sabe que es algo casi imposible por lo sucedido cuando se orquestó su salida. “No voy a esconder que desde pequeño mi familia y yo hemos sido Motagua, sería bonito volver al equipo”.

De igual manera Discua está muy agradecido porque Marathón le abrió las puertas y eso generó una mejora económica, situación por la cual no terminó renovando con Motagua.

“Bueno uno tiene que ser agradecido, me dieron chance de jugar acá dos años, pero todavía no se me han acercado para saber si quieren que continúe”.

Carlos Discua terminó recordando su paso en la Selección Nacional cuando fue parte del proceso eliminatorio a Rusia 2018 bajo el mando de Jorge Luis Pinto Afanador.

“Tengo bonitos recuerdos con la selección, pero esto ya es pasado para mí, ahora me concentro más en mi carrera, además atrás vienen jóvenes que están haciendo las cosas bien”.