Jonathan Bornstein y su halago a la afición de Olimpia cuando eliminaron al Seattle Sounders

Mediante una entrevista con Diario Diez la cual fue transmitida por Facebook y Youtube, Jonathan Bornstein confesó que estuvo junto a su club, Chicago Fire, en el Seattle Sounders-Olimpia donde los merengues ganaron mediante la tanda de penales tras empatar 2-2 en el CenturyLink Field.

El jugador en una amplia charla con Diez, recordó ese gol en el 2009 ante Costa Rica y que abonó a la clasificación de Honduras al Mundial de Sudáfrica 2010, recordar que el 2-2 entre Estados Unidos y Costa Rica mandó a los ticos al repechaje frente a la Selección de Uruguay.

Durante las interacciones de los seguidores, se tocó el tema de Olimpia en la Liga de Campeones de Concacaf, certamen donde los merengues se encuentran actualmente a la espera de la vuelta ante Montreal Impact.

Bornstein sorprendió y confesó que ese día él se encontraba junto al Chicago Fire en el recinto pues en los siguientes días les tocaba enfrentar al Sounders. El zurdo opinó sobre la clasificación de Olimpia a la siguiente ronda y cómo le sorprendió la afición catracha que apoyó al León.

“Yo estuve en ese juego en Seattle, yo fui al partido y lo que me impresionó es que la gente de Olimpia estaba cantando y bailando todo el partido, fue impresionante escucharlos. Fue un partido donde nadie pensaba que iban a ganar, fue impresionante. Nos dio a nosotros también confianza para luego enfrentarlos”.

Otra consulta que le hizo un seguidor es si le gustaría jugar en algún momento en Honduras, algo que él no descartó. “Yo siempre digo que no me gusta cerrar puertas, si hay algo bueno y está la oportunidad ahí, ok”.

CUANDO MARCÓ A ELIS:

Jonathan Bornstein terminó recordando cuando le tocó marcar en un juego de la MLS a Alberth Elis, hondureño que juega en el Houston Dynamo.

“Recuerdo que tenía que enfrentar a Elis un partido. Muchos me decían que era muy rápido, fue difícil el trabajo ahí. Luego él me dijo si yo era el que marcó el gol ante Costa Rica y yo le dije 'sí, mucho gusto'. Ojalá que podamos intercambiar camiseta ahora que lo conozco mejor”.

