Rolin Peña: "Marathón no puede ni va a poder sostener planillas ostentosas"

Los clubes de Honduras siguen luchando por cumplir sus compromisos económicos con los jugadores para pensar en un nuevo proyecto. Rolin Peña, gerente del Marathón, habló con DIEZ de la actualidad del club y adelantó que se vienen recortes.

Peña dice que se están preparando para comenzar un proyecto con jugadores de las reservas para abaratar costos y responde a la propuesta del diputado Antonio Rivera.

También adelantó que los dirigentes se encuentran analizando un cambio de formato para el próximo torneo. Todo dependerá de los informes del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) sobre la pandemia del coronavirus y del tiempo que tengan para disputarlo.

Roberto López, Matías Espíndola, Bryan Martínez, Kevin Espinoza y Carlos Discua quedaron sin contrato. Rolin habla sobre del tema de las renovaciones.

¿Ya cumplió Marathón con los compromisos económicos que tiene con los jugadores?

Se sigue trabajando en el tema económico. Aún no se le ha resuelto a los equipos, se continúa viendo de qué forma se les puede resolver. Hay que recordar que hubo dos ofrecimientos, uno de parte de la Liga en relación a un préstamo que se iba a tener para los clubes. Eso no ha llegado. Después el dinero que podría venir de FIFA. Hay que recordar que las empresas patrocinadoras están con otras prioridades, lastimosamente el fútbol no es la prioridad. Por lo tanto entendemos que han tenido problemas por la pandemia y los recursos no están llegando como se esperaba.

¿La Federación ya les dio detalles de cuándo llegará ese dinero de FIFA?

No, no tenemos ni monto concreto ni fecha concreta que podría venir esa ayuda. Únicamente lo que informa la Federación es que sí habrá una ayuda, pero desconocen el tiempo en que llegará y el monto. Son situaciones que tienen en incertidumbre al 85% de los clubes de Liga Nacional.

¿Qué pasó con el préstamo de Liga, se va a tramitar?

La verdad es que no hay una información clara. Hace un mes se había iniciado la gestión y se hablaba que podía tener rápidamente, lamentablemente han habido una serie de inconveniente, no sé si de qué parte si de la Liga o de la institución bancaria, para poder proporcionar esos fondos a la Liga. Esperemos que en esta semana se pueda resolver esta situación.

¿Esta semana esperan tener una respuesta definitiva?

Entendemos que sí. Esa es la información que tenemos.

Los clubes del mundo hablan de recortes en el tema económico, ¿qué medidas tomará Marathón?

Sin duda alguna que es lo que se maneja en vista que obviamente no se va a contar con el mismo presupuesto, habrá una reducción. Nosotros nos preparamos para hacer una plantilla basada en los jugadores nuestros de la reserva y se va a reducir el plantel en cantidad, es obvio que no se van a pagar las cantidades que antes se pagaban. La reducción de salarios es inminente.

Marathón entonces apostará a un proyecto con juveniles. Héctor Vargas conoce muy bien del tema...

Sí, esa es la prioridad. Salvo que los jugadores se adapten a una nueva realidad, se adapten a lo que el club va a manejar como salario. De eso va a depender tener una plantilla experimentada, caso contrario el camino a seguir es tener una base de jugadores nacidos en Marathón.

¿Varios jugadores quedaron sin contrato, con Esteban Espíndola ya hay pláticas para renovar?

En este momento no hemos sostenido ninguna conversación con los jugadores que se les ha vencio el contrato, la prioridad nuestra es resolver la parte económica de los que han estado en el último torneo. Después ver la posibilidad de quienes se pueden quedar bajo los parámetros que del club y que pueda llenar las expectativas de ellos.

¿Uno siempre aspira a ganar más, pero podría Marathón al menos seguirle pagando el mismo salario a un jugador como Espíndola?

No voy a hablar por un jugador en particular, se les venció contrato a unos cuatro o seis futbolistas. Primero estará la parte económica, va a contar mucho el tema de que el técnico quiera contar con los jugadores en el plantel, pero básicamente lo que marca esto es el tema económico. Marathón no puede ni va a poder sostener planillas ostentosas, mucho menos la planilla del torneo anterior, por lo tanto debemos replantearnos bajo otro concepto económico.

Héctor Vargas dijo que ya tenía acuerdo de palabra con el club, ¿cuándo se sentarán con él para firmar el nuevo contrato y detallar lo que se viene?

Con el profesor hay un acuerdo de hace seis meses en cuanto a tiempo. Él está con toda la anuencia de continuar sabiendo la situación actual del país y del mundo.

El diputado Antonio Rivera días atrás pidió a Liga Nacional reconsiderar y reanudar el torneo tomando todas las medidas, ¿qué opina de ello?

La decisión se tomó en su momento por la situación que estábamos atravesando. El comentario del diputado Antonio Rivera me parece que no está al 100% entendido de la realidad de los clubes de la Liga Nacional. Yo lo que puedo decir es que fútbol tiene como tres mil empleos directos en los clubes de Primera y Segunda entre entrenadores, personal administrativo, futbolistas, alimentación, etc. Hablamos de tres mil directos y probablemente unos miles más indirectos, lo que necesitamos aquí es el apoyo gubernamental. Sé que hay otras prioridades, tampoco estamos pidiendo que nos regalen, pero sí que nos apoyen porque la situación en el caso de las empresas privadas, que son los máximos patrocinadores de los clubes, está complicada. La voluntad de los equipos es siempre jugar y el inicio (del Apertura 2020)va a depender más de la parte económica, después obviamente hay que reunir todas las medidas de bienestar y cuidado para poder estar a un 100% seguros que no habrán contagios en los involucrados en el fútbol una vez regrese la actividad.

Según lo que han hablado con los equipos, ¿cuándo podría volver el fútbol?

Yo pienso que puede ser para finales de julio o primeros días de agosto. Los clubes estamos claros que en algún momento tenemos que iniciar, obviamente tener algunas situaciones claras como el tema económico. Tener un plan de bioseguridad que sea ejecutable, comprensible y que esté económicamente alcanzable para los clubes.

Antes de la finalización del torneo los equipos estaban diseñando los planes de bioseguridad por si se reanudaba. ¿Cuándo les enviará la Liga uno para lo harán en pretemporada y partidos?

Sí, algunos clubes y nosotros nos incluimos en ellos, estamos haciendo nuestro plan de bioseguridad. También entendemos que la Liga en conjunto con Fenafuth han elaborado uno que había que analizarlo, valorarlo bien y poder definir lo mejor. En esto, lo que estoy claro es que cualquier plan o proyecto de bioseguridad va a incurrir en un costo económico y allí debemos de trabajar, en buscar de qué manera se puede cubrirlo.

Cierto porque una de las medidas sería realizar pruebas a los jugadores y esto implica un costo...

Todos hablamos y alabamos a Costa Rica, pero ellos inclusive iniciaron, pero no haciendo pruebas. Siempre es complicado porque los jugadores están expuestos, lo ideal es iniciar haciendo las pruebas a los jugadores para estar 100% seguros que los involucrados en el torneo no van a estar positivos del Covid-19.

¿Han hablado entre directivos de hacer cambios en el formato para el próximo torneo?

Es una posibilidad basado en el hecho que no haya mucho tiempo para hacer un campeonato de dos vueltas y un pentagonal. Se valora y no se descarta que el formato pueda cambiar. Podría ser: jugar a una sola vuelta con cuadrangular, jugar a una sola vuelta con pentagonal. Va a depender de los informes de Sinager y del tiempo que tengamos para desarrollar el próximo campeonato.

Luce complicado el panorama para el fútbol hondureño...

Difícil, complicadísimo por el tema de salud, el tema económico que va a ser un impacto muy fuerte. Creo que se debe actuar con mucha prudencia, con mucha inteligencia, desarrollar un torneo que pueda en alguna medida ser llamativo sin tener aficionados en los estadios y que los clubes económicamente nos manejemos de otra manera.