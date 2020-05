Raúl Cáceres anuncia que no continúa como entrenador del Real de Minas

El técnico del Real de Minas, Raúl Cáceres, le confirmó a Diez que no sigue más en el cargo como estratega del cuadro minero.

Cáceres había estado al frente del cuadro Real de Minas y logró salvarlo de la zona del descenso e inclusive su equipo demostraba mucha calidad técnica.

Raúl Cáceres ratificó que lo que escribió en sus redes sociales la noticia de su renunci del equipo minero. "Siento que cada uno tiene su ciclo y yo siento que el de Raúl Cáceres en el Real de Minas llegó a su fin. Obviamente que orillado por algunos desacuerdos por toma de decisiones técnicas y junta directiva", indicó.

El timonel del cuadro minera también confirmó las diferencias que existen con el presidente de club. "La verdad que sí, lamentablemente siempre en esto hay terceras personas y creo que alrededor de Gerardo (Martínez) andan personas que no le ayudan a él. Obviamente ven cosas que no le parecen porque son personas que ven el bienestar del equipo. A raíz de eso se generaron algunas diferencias y esa es la razón para tomar ese decisión".

Cáceres asegura que no ha hablado con Gerardo Martínez. "Lamentablemente esto no fue como inició, donde él me llamó para que nos sentáramos, ahorita él lo hizo él hizo oficial el anuncio, lo leí y todo mundo me pasó la información ayer en la noche. Lo leí y nada más tranquilo, aceptar la decisión que él mismo tomó".

La manera que usó Raúl Cáceres para despedirse de la gente del Real de Minas fueron sus redes sociales. "Yo ocupé las redes sociales para poder dar mis palabras de agradecimiento y despedida. Con los jugadores tiene que ser algo más puntual y lo haré en el transcurso del día".

También aprovechó para confirmar que la deuda con él es de ocho meses, ya que les pagaron la pretemporada. "Estamos a la espera, hay un compromiso de parte de ellos para la cancelación en estos días. Hay que esperar que cumplan con sus obligaciones".

Finalmente aprovechó para dejar claro que no está en negociaciones con otro club. "No hay opciones y estoy a la espera, Dios sabrá lo que me depara, pero no tengo ningún ofrecimiento de ningún equipo".

En la presente campaña se suspendió, el equipo Real de Minas quedó ubicado en la sexta posición con 17 puntos en los 13 juegos que disputó.