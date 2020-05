Real Madrid, Bayern Munich y el Inter de Milan jugarán un torneo amistoso

Real Madrid, Bayern Munich y el Inter de Milán se han unido para apoyar la lucha contra el coronavirus. Estos potentes clubes europeos han decidido disputar la Copa Europea de la Solidaridad.

El torneo, que será amistoso, se jugará en 2021 pero todavía con las fechas exactas por confirmar por los tres clubes en contienda.



El encuentro Real Madrid vs Inter se jugará en el Bernabéu, el Inter vs Bayern en el Giuseppe Meazza y el Bayern vs Real Madrid en el Allianz Arena.

Según el comunicado girado por el club que dirige Zinedine Zidane, el torneo se jugará cuando los aficionados puedan volver a los estadios y el calendario lo permita.





Además de la Copa Europea de la Solidaridad, la FIFA, a través de su fundación, está organizando un juego para recaudar fondos que se destinarán a Access to COVID-19 Tools, aunque también hay que esperar quiénes estarán en los equipos, el lugar y la fecha en la que se realizará el partido.