El presente y futuro de Olimpia: Fichajes, renovaciones, pretemporada y Champions de Concacaf

Olimpia tiene previsto arrancar pretemporada a finales del mes de junio y prepararse para el juego de vuelta de Liga Campeones de Concacaf ante Montrea Impact.

Te puede interesar: ¡Los que siguen y los que se van! La situación contractual de los técnicos de la Liga Nacional

Después de la suspensión del Torneo Clausura 2020, el panorama para varios equipos de la Liga Nacional ha cambiado en varios aspectos y esto podría marcar el camino de cara al futuro del balompié local.

En el caso de Olimpia, en su plantilla cuenta con cinco jugadores que se les venció su contrato y hasta la fecha no ha logrado renovar a ninguno pesar a haber iniciado pláticas con la mayoría.

La solicitud de Pedro Troglio, entrenador de los leones, es contar con el mismo plantel para las campañas venideras, pero también es consciente de los acuerdos económicos que el club pueda realizar debido a la crisis que ha causado en la economía la pandemia.

“Nosotros hemos pedido y ahora viene la parte dirigencial, estamos en un momento difícil con las renovaciones, estamos esperando que ellos se pongan en contacto y estén de acuerdo. Hablamos para que se queden todos; Cristian Maidana, Matías Garrido, Alejandro Reyes y Carlitos Pineda”, afirmó Troglio.

De los cuatro futbolistas que mencionó Troglio, se le suma uno más, el portero Alex Güity, quien aseguró a DIEZ que su vinculación se concluyó en este momento, pero que ya tuvo acercamiento con los directivos para firmar su nuevo contrato.

INCERTIDUMBRE CON PINEDA Y REYES

Carlos Pineda y Alejandro Reyes son las apuestas que tiene la directiva para renovar sus contratos y que puedan seguir con la institución.

En el caso de los dos extranjeros ya confesaron su deseo de continuar en las filas merengues, inclusive en pláticas con Diario Diez, aseguraron que estarían dispuestos a bajarse su sueldo para mantenerse en la institución blanca. Los dos ya tuvieron contacto con los directivos para renovar y es muy probable que logren acuerdos satisfactorios.



El panorama más complejo para Olimpia es con las dos "joyitas" Carlos Pineda y Alejandro Reyes, dos seleccionados nacionales que han demostrado su calidad y se han cotizado de buena manera.

La situación de Carlos Pineda es diferente, pese a su juventud, ha tenido una destacada participación con el equipo y la Selección Nacional, lo que le ha elevado sus bonos y pese a que ya ha tenido propuesta de renovación, Pineda espera ofertas en el extranjero, su representante, el exfutbolista Víctor "Muma" Bernárdez confesó que hay opciones de colocarlo en la MLS y también en España, sin especificar si es en primera o segunda división.

"Actualmente soy intermediario en negociaciones de jugadores como Bryan Moya , Solani, Carlos Pineda, y otros. Es muy probable que Carlos Pineda no siga en el Olimpia. Hay ofertas en Portugal, España, y la @MLS", dijo Muma Bernardez al periodista Manfredo Reyes.



Mientras que Alejandro Reyes, quien no fue tomado en cuenta en casi todo el campeonato por negarse a renovar su contrato, ha expresado su amor al equipo, pero su verdadera petición es una mejora sustancial en su sueldo.

Tras lo sucedido con Pineda y Reyes, Olimpia no quiere que le pase lo mismo con German "Patón" Mejía, ya que su contrato se vence en el mes de diciembre y para evitar que salga de manera libre, los directivos ya se han acercado al volante y renovarlo con anticipación.

ELMER GÜITY, EL ÚNICO SEPARADO

Elmer Güity fue separado del Olimpia y el técnico mantiene su postura que no desea contar con sus servicios en su mandato.

El que no tiene un futuro en el conjunto merengue es Elmer Güity, quien fue separado por Pedro Troglio y enviado a las reservas desde el inicio del torneo pasado. El timonel argentino ha dejado claro que no cuenta con él y su destino podría estar en otro club saliendo a préstamo.



Con esta salida y la lesión de Ever Alvarado, Troglio ha pedido la incorporación de un defensa izquierdo y podría ser la única incorporación del plantel para el próximo campeonato.

SALARIOS CANCELADOS

En la parte económica Olimpia no tiene problemas, el club tiene cancelado el salario hasta el mes de abril que fue cuando se dio por finalizado el campeonato tras una reunión virtual realizada por la Liga Nacional.



De hecho, Pedro Troglio en entrevistas que dio en Argentina, informó que desde inicios de abril le habían cancelado su salario, una situación inusual en Honduras ya que solo ellos junto a Motagua y Real España son los clubes que no tienen deudas con su plantel, los demás están a la espera de cancelar salarios atrasados.

PRETEMPORADA EN JUNIO

Pedro Troglio había adelantado que decidió no viajar a Argentina en vuelos humanitarios debido a no tener claridad de un vuelo de retorno al estar cerradas las fronteras en la mayor parte de países de América.



Y es que Troglio junto al cuerpo técnico en su planificación tienen presupuestado arrancar pretemporada a finales de junio si la crisis sanitaria lo permite, la idea es tener al menos un mes de trabajo para poder recuperar al plantel que a esa altura tendrá más de 100 días sin una sesión completa de trabajo.

Además en los planes de la directiva de los albos está que en agosto la Concacaf podría reanudar el torneo de Champions donde a ellos les toca recibir al Impact Montreal en los cuartos de final, la ida la ganaron 2-1 y quieren sellar su pase a la semifinal.



De momento FIFA canceló el Mundial de Clubes de este año, pero dentro de los planes está realizarlo en 2021 por lo que las competencias en las diferentes confederaciones se mantienen vigentes hasta nuevo aviso.

JUGADORES A PRÉSTAMO QUE NO REGRESARÁN

En la pasada campaña bajo el mando de Pedro Troglio, el Olimpia decidió no abrir las puertas al préstamos de jugadores, luego del conflicto que se había tenido con José Mario Pinto con la UPNFM.

Los únicos futbolistas que se encuentran a préstamo y pertenecen al Olimpia son los jugadores: José García, Gerson Argueta y Rembrandt Flores. Este último se le venció su contrato con los merengues.

PATROCINADORES SIGUEN FIRMES

A pesar que la situación económica a nivel mundial no será nada fácil para todos los clubes, el Olimpia tiene la firmeza de contar con patrocinadores sólidos y que le garantizan la estabilidad.



Los blancos cuentan en sus filas con el patrocinadores muy fuertes como: de Banco Atlántida, Salvavida, Umbro, Diunsa, Tengo, TVC entre otros que hacen que sea uno de los equipos más estables del país.



Olimpia al igual que Motagua formaron la Fundefut, misma que les ayuda a tener ingresos por las vallas publicitarias a la hora que se disputa cada partido de fútbol como local.